Врач Мясников: нужно ли удалять бессимптомные камни желчного пузыря?

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Врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение на тему: удалять бессимптомные камни желчного пузыря или нет.

Камни в желчном пузыре (желчекаменная болезнь) — заболевание желчного пузыря, которое сопровождается образованием камней.

По словам Мясникова, российские медики склоняются в пользу профилактического удаления камней. Как говорится, нет камней — нет проблем. Однако такой подход, как заметил специалист, обозначает, что придется оперировать 10% населения. Как и любая другая, это операция имеет свои риски и затраты.

Что касается мировой практики, что там другой подход — оперировать только симптоматические камни. 

— То есть была желчная колика, боль, тошнота, вздутие — тогда операция, камни бессимптомны — как правило не трогаем, — написал Мясников в своем блоге.

Мясников напомнил, как было в СССР, он привел выдержку из учебника по медицине 1940 года.

— Что касается хирургического лечения, то к нему следует прибегать лишь при определенных показаниях. Операция несомненно показана при обтаруционной желтухе и эмпиемы желчного пузыря, — говорится в учебнике. 

В остальных случаях операция требуется только в случаях часто повторяющихся приступов, мешающих работать, когда терапия остается безрезультатной.

Факторы риска образования камней в желчном:
  • Генетическая предрасположенность
  • Беременности 
  • Сахарный диабет
  • Повышение уровня холестерина
  • Ожирение
  • Быстрое снижение веса
  • Лекарства. Это антибиотик Цефтриаксон, гормоно-заместительная терапия, гормональные противозачаточные средства.

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