Врач Мясников: нужно ли удалять бессимптомные камни желчного пузыря?

Генетическая предрасположенность

Беременности

Сахарный диабет

Повышение уровня холестерина

Ожирение

Быстрое снижение веса

Лекарства. Это антибиотик Цефтриаксон, гормоно-заместительная терапия, гормональные противозачаточные средства.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.