Врач Мясников: нужно ли удалять бессимптомные камни желчного пузыря?
Врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение на тему: удалять бессимптомные камни желчного пузыря или нет.
Камни в желчном пузыре (желчекаменная болезнь) — заболевание желчного пузыря, которое сопровождается образованием камней.
По словам Мясникова, российские медики склоняются в пользу профилактического удаления камней. Как говорится, нет камней — нет проблем. Однако такой подход, как заметил специалист, обозначает, что придется оперировать 10% населения. Как и любая другая, это операция имеет свои риски и затраты.
Что касается мировой практики, что там другой подход — оперировать только симптоматические камни.
— То есть была желчная колика, боль, тошнота, вздутие — тогда операция, камни бессимптомны — как правило не трогаем, — написал Мясников в своем блоге.
Мясников напомнил, как было в СССР, он привел выдержку из учебника по медицине 1940 года.
— Что касается хирургического лечения, то к нему следует прибегать лишь при определенных показаниях. Операция несомненно показана при обтаруционной желтухе и эмпиемы желчного пузыря, — говорится в учебнике.
В остальных случаях операция требуется только в случаях часто повторяющихся приступов, мешающих работать, когда терапия остается безрезультатной.
Факторы риска образования камней в желчном:
- Генетическая предрасположенность
- Беременности
- Сахарный диабет
- Повышение уровня холестерина
- Ожирение
- Быстрое снижение веса
- Лекарства. Это антибиотик Цефтриаксон, гормоно-заместительная терапия, гормональные противозачаточные средства.
Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака
Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка
Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий