В России произошла мощная магнитная буря. Что делать метеозависимым людям, чтобы облегчить состояние?

Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ), в атмосфере Земли произошла мощная магнитная буря. Почти над всей территорией страны сформировалась зона полярных сияний.а, — отметили эксперты.Прогноз по магнитным бурям на предстоящие выходные и следующую неделю может ухудшиться, предупредили ученые.Считается, что метеозависимые люди, а также те, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, кто ослаблен после болезни, во время сильных магнитных бурь могут чувствовать головную боль. У таких людей наблюдается слабость, «скачет» давление, может быть бессонница.Магнитные бури, вызванные солнечной активностью, могут оказывать влияние на здоровье людей. Исследования в этой области ограничены и неоднозначны. Некоторые известные факты:1. Магнитные бури могут влиять на качество сна и вызывать бессонницу у некоторых людей.2. Ряд исследований связывают магнитные бури с изменениями настроения, ухудшением психического состояния и повышенной раздражительностью. При этом многие люди не замечают изменений в своем эмоциональном состоянии.3. Магнитные бури могут быть связаны с небольшим повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда или инсульт.Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников советовал пересмотреть свой график в дни магнитной бури в пользу облегченного, отказаться от кофе, жареного и мучного.Нужно питаться более легкой, чем обычно, пищей, пить достаточное количество воды, крепкий кофе и чай заменить на травяные чаи или настои. Гипертоникам следует снизить потребление соли, а гипотоникам принимать природные средства для повышения тонуса.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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