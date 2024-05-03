Терапевт Стольная: ночная боль в ногах указывает на атеросклероз

Пожилой возраст. Риск атеросклероза увеличивается с возрастом.

Наследственность. Если у вас есть близкие родственники (родители, братья, сестры) с диагнозом атеросклероза или сердечно-сосудистых заболеваний, ваш риск также повышается.

Половой признак. Мужчины обычно имеют более высокий риск развития атеросклероза по сравнению с женщинами. После менопаузы у женщин риск увеличивается.

Курение. Курение является одним из основных факторов риска для развития атеросклероза. Никотин и другие вредные вещества в табаке повреждают стенки артерий и способствуют образованию бляшек.

Высокий уровень холестерина. Повышенный уровень «плохого» холестерина (LDL) в крови может привести к образованию жировых отложений и развитию атеросклероза.

Высокое давление. Оно может повредить стенки артерий и способствовать развитию атеросклероза.

Сахарный диабет. У людей с сахарным диабетом риск развития атеросклероза значительно повышен.

Избыточный вес и неправильное питание, особенно богатое жирами и холестерином, могут способствовать развитию атеросклероза.

Она подчеркнула, что атеросклероз, который зачастую не имеет явных признаков, служит спусковым механизмом развития сердечно-сосудистых заболеваний. Симптомы могут проявляться в зависимости от того, какие именно сосуды поражены. отметила врач.Если пострадали сосуды головного мозга, то может произойти снижение памяти, ухудшение внимания, снижение работоспособности, головокружение, шум в голове.Людям старше 40 лет необходимо раз в год сдавать анализ крови на развернутый липидный профиль. Это поможет оценить риск развития атеросклероза.Это хроническое заболевание, характеризующееся накоплением жировых отложений и образованием бляшек на стенках артерий. Симптомы:1. Одним из наиболее распространенных симптомов атеросклероза является стенокардия, которая проявляется как боль или дискомфорт в груди. Это может быть вызвано суженными из-за бляшек артериями сердца, которые не могут обеспечить достаточное кровоснабжение сердечной мышцы.2. Атеросклероз может привести к узкому или блокированному кровотоку в артериях, что затрудняет нормальное дыхание и вызывает одышку, причем даже в покое.3. Нарушенный кровоток приводит к ухудшению общего состояния, чувству усталости и слабости даже при небольшой физической активности.4. Атеросклероз может также затронуть артерии нижних конечностей, вызывая боли в ногах при ходьбе или физической активности.5. В некоторых случаях атеросклероз может повлиять на артерии, обеспечивающие кровоснабжение глаз, что приводит к проблемам со зрением.6. Атеросклероз часто связан с повышенным артериальным давлением.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

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