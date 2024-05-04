Врач-эндокринолог Павлова: мозг «считает», что из всех подсластителей на сахар больше всего похожа стевия
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что стевия наиболее похожа по вкусу на сахар. Это «мнение» мозга».
Медик приводит результаты исследования, в котором специалисты сравнили реакцию организма около 150 мышей на обычный сахар и подсластители. Речь идет о ксилите, глицирризине, могрозиде и стевии. Выводы были сделаны на основе уровня кальция в клетках и активности нейронов в паравентрикулярном ядре таламуса.
— Реакции мозга на стевию и сахар оказалась максимально похожими. Это говорит о том, что стевия потенциально может быть наиболее полезным для мозга сахарозаменителем, — написала Павлова в своем блоге.
Стевия является натуральным сахарозаменителем, который в 200-300 раз слаще сахара, но при этом совершенно не калориен. Обладает выраженным специфическим послевкусием, который некоторые характеризуют как неприятный.
Подробнее об исследовании, о котором пишет Павлова.
Исследователи из Шанхайского университета науки и техники (Китай), Хэнаньского технологического университета (Китай), Китайской академии наук, Университета Сан-Паулу (Бразилия) и Южного медицинского университета Гуанчжоу (Китай) сравнили, как на разные сахарозаменители реагирует мозг мышей. Научную статью опубликовал журнал Neuroscience Research.
В эксперименте участвовали 150 восьминедельных мышей, которых разделили на шесть групп по 25 в каждой. Мышей в контрольной группе кормили, сочетая разные подсластители, а в еду для остальных добавляли сахар, стевию, ксилит, глицирризин или могрозид.
Подробнее о сахарозаменителях.
Есть два основных вида подсластителей: натуральные (или те, что участвуют в обменных процессах) и синтетические. К натуральным относятся фруктоза, сорбит, эритрит и стевия. К синтетическим — сукралоза, аспартам, сахарин, цикламат и ацесульфам К.
Натуральные обладают калорийностью, но по сравнению с сахаром, медленнее усваиваются и не вызывают скачка инсулина в крови. Синтетические имеют нулевую калорийность и полностью выводятся из организма.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
Оставить комментарий