Врач-эндокринолог Павлова: мозг «считает», что из всех подсластителей на сахар больше всего похожа стевия

106 Фото: https://unsplash.com/photos/oKay0q7Pa30
сахар

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что стевия наиболее похожа по вкусу на сахар. Это «мнение» мозга».

Медик приводит результаты исследования, в котором специалисты сравнили реакцию организма около 150 мышей на обычный сахар и подсластители. Речь идет о ксилите, глицирризине, могрозиде и стевии. Выводы были сделаны на основе уровня кальция в клетках и активности нейронов в паравентрикулярном ядре таламуса. 

— Реакции мозга на стевию и сахар оказалась максимально похожими. Это говорит о том, что стевия потенциально может быть наиболее полезным для мозга сахарозаменителем, — написала Павлова в своем блоге.

Стевия является натуральным сахарозаменителем, который в 200-300 раз слаще сахара, но при этом совершенно не калориен. Обладает выраженным специфическим послевкусием, который некоторые характеризуют как неприятный. 

Подробнее об исследовании, о котором пишет Павлова.

Исследователи из Шанхайского университета науки и техники (Китай), Хэнаньского технологического университета (Китай), Китайской академии наук, Университета Сан-Паулу (Бразилия) и Южного медицинского университета Гуанчжоу (Китай) сравнили, как на разные сахарозаменители реагирует мозг мышей. Научную статью опубликовал журнал Neuroscience Research.

В эксперименте участвовали 150 восьминедельных мышей, которых разделили на шесть групп по 25 в каждой. Мышей в контрольной группе кормили, сочетая разные подсластители, а в еду для остальных добавляли сахар, стевию, ксилит, глицирризин или могрозид.

Подробнее о сахарозаменителях.

Есть два основных вида подсластителей: натуральные (или те, что участвуют в обменных процессах) и синтетические. К натуральным относятся фруктоза, сорбит, эритрит и стевия. К синтетическим — сукралоза, аспартам, сахарин, цикламат и ацесульфам К.

Натуральные обладают калорийностью, но по сравнению с сахаром, медленнее усваиваются и не вызывают скачка инсулина в крови. Синтетические имеют нулевую калорийность и полностью выводятся из организма.

Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
Читать MedikForum.ru в
Чем безопасно заменить сахар? Мнение эндокринолога
Чем грозит переход с сахара на стевию
Стевия - безопасный заменитель сахара и другие полезные свойства