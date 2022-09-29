Чем безопасно заменить сахар? Мнение эндокринолога

«Обратите внимание на стевию, экстракт которой в 300 раз слаще сахара! И самое главное — ее калорийность равна нулю. Стевия совсем не участвует в углеводном обмене организме и не имеет никаких ограничений для применения. Она термостойкая — то есть при готовке не разрушится и не ухудшит вкус блюда», — говорит эксперт.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, чем можно заменить сахар и какие заменители наиболее безопасны для здоровья.Сегодня производители предлагают огромное количество вариантов и форм стевии — от травы в чистом виде до очищенных сиропов, приготовленных на основе стевии или его экстракта. Здесь нужно пробовать и искать свой продукт. Дело касается исключительно вкуса и предпочтений.Отдавайте предпочтение сиропам без добавок. Внимательно читайте состав. Желательно, чтобы среди ингредиентов не было фруктозы или других синтетических сахарозамов.Добавлять стевию можно не только в напитки, чай и кофе. Подслащивать с ее помощью можно выпечку и другие блюда, в рецепте приготовления которых есть сахар.Еще один полезный сахарозаменитель — эритрол. Если вы попробовали стевию и вам показалось, что она имеет горьковатый привкус, эритрол вам подойдет больше. Но при этом он менее сладкий, чем стевия, и более калорийный (20 ккал на 100 г).