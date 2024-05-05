Тяжелые кожные реакции: у ибупрофена найдены новые побочные эффекты

К возможным нежелательным реакциям отнесли, в том числе, дерматит и синдром Стивенса — Джонсона. Об этом говорится в госреестре лекарственных средств.Как отметил Минздрав, к описанию лекарств, содержащих «Ибупрофен», следует добавить информацию о рисках возникновения тяжелых кожных реакций. Речь идет об эксфолитивном дерматите, синдроме Стивенса — Джонсона и остром генерализованном экзантематозном пустулезе.Это редкое, но серьезное осложнение, которое может возникнуть в результате некоторых видов лекарственных препаратов или инфекций. Он характеризуется тяжелым повреждением кожи и слизистых оболочек, что приводит к появлению пузырей, язв и образованию корок. Синдром может сопровождаться лихорадкой, болезненностью, общим недомоганием и проблемами с дыханием. Он требует немедленной медицинской помощи, так как он может быть опасным для жизни.Также известный как эксфолиативный эритродермия — это редкое и тяжелое воспалительное заболевание кожи, которое характеризуется обширным покраснением и шелушением кожи по всему телу. Он может быть вызван различными причинами, включая реакцию на лекарственные препараты, инфекции, аутоиммунные нарушения или раковые заболевания. Симптомы эксфолиативного дерматита могут включать покраснение, шелушение, зуд, отек и образование пузырей на коже.— редкое воспалительное заболевание кожи, характеризуется образованием пузырей (пустул) на коже. Он может быть вызван различными причинами, включая нарушения иммунной системы, инфекции или лекарственные препараты. Симптомы ГЭП включают образование пузырей, покраснение, зуд и отек кожи.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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