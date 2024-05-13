Врач Машкова назвала утреннюю слабость признаком диабета и гипотиреоза

Недостаток сна. Недостаточное количество сна может быть вызвано стрессом, бессонницей или неправильным распорядком дня.

Низкий уровень сахара в крови. Если вы не ели достаточно перед сном или пропустили завтрак, уровень сахара в крови может быть низким, а это вызывает слабость и головокружение по утрам.

Депрессия, тревога. Психологические проблемы влияют на качество сна.

Недостаток физической активности приводит к ослаблению мышц и снижению энергии.

Неправильное питание. Недостаток питательных веществ в рационе или пропуск приема пищи перед сном может приводить к ощущению слабости и усталости по утрам.

Пациенты жалуются на сонливость и снижение работоспособности в течение дня. Обратитесь к эндокринологу, если эти симптомы наблюдаются на протяжении длительного времени.Одним из заболеваний, которое может сопровождаться усталостью по утрам, является сахарный диабет. Другое эндокринное заболевание — первичный гипотиреоз.Гипотиреоз — заболевание щитовидной железы, обусловленное ее сниженной функцией.— отметила врач «Газете.Ru» Также слабость по утрам характерна для анемии. Люди жалуются на усталость, головокружение, головные боли, снижение концентрации внимания, бледность, плохую переносимость физической нагрузки.1. Частое мочеиспускание, особенно ночью.2. Постоянная жажда.3. Усталость и слабость. Нарушение обработки сахара в организме может приводить к ухудшению энергии и вызывать чувство усталости и слабости.4. Повышенный аппетит, постоянное чувство голода.5. Медленное заживление ран.6. Неконтролируемый сахарный диабет может вызывать проблемы с зрением, такие как размытость или снижение остроты зрения.

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