Малышева и Гальперин: человек не станет наркоманом после общего наркоза, мозг полностью отключен и не получает удовольствия
Общий наркоз не вызывает наркотического привыкания, это невозможно в принципе, поскольку мозг отключен, и удовольствия, которое могли бы вызвать запрещенные вещества, не получает.
Об этом рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и анестезиолог Марк Гальперин в передаче «Жить здорово!» на Первом канале.
Если человек принял запрещенные вещества, у него может возникнуть тяжелая зависимость уже после первой дозы. Но для этого нужно быть в сознании, осознавать, что делаешь.
Общая анестезия — искусственно вызванное состояние, похожее на глубокий сон, при котором подавлены все ощущения, отключено сознание и расслаблены мышцы тела. Она поддерживается врачом-анестезиологом с помощью введения определённых лекарственных средств. Общая анестезия используется во время операций и обеспечивает комфорт пациента и безопасность медицинского персонала.
— Но поскольку в результате наркоза, то есть общей анестезии, ваш мозг отключен, он не будет подвержен эйфории, и поэтому привыкания и зависимости к тем опиоидным обезболивающим, которые мы применяем во время наркоза, не будет, — отметил Гальперин.
Под анестезией человек ничего не чувствует, добавила Малышева.
Другой известный врач и телеведущий Александр Мясников ранее развеял мифы об анестезии. Он успокоил тех, кто считает, что наркоз крайне негативно влияет на здоровье – ухудшает память и даже сокращает жизнь.
— Правда ли, что каждый наркоз сокращает жизнь на несколько лет? Нет, это неправда. Но последствия после выхода из наркоза бывают, — сказал он в эфире шоу «О самом главном» на канале «Россия 1».
Напомним возможные последствия общего наркоза:
- Тошнота и рвота.
- Озноб и дрожь.
- Боль в горле.
- Головная боль.
- Помутнение сознания после анестезии.
- Мышечная боль.
- Травмы губ, дёсен и зубов.
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