Малышева и Гальперин: человек не станет наркоманом после общего наркоза, мозг полностью отключен и не получает удовольствия

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датчик

Общий наркоз не вызывает наркотического привыкания, это невозможно в принципе, поскольку мозг отключен, и удовольствия, которое могли бы вызвать запрещенные вещества, не получает.

Об этом рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и анестезиолог Марк Гальперин в передаче «Жить здорово!» на Первом канале. 

Если человек принял запрещенные вещества, у него может возникнуть тяжелая зависимость уже после первой дозы. Но для этого нужно быть в сознании, осознавать, что делаешь.

Общая анестезия — искусственно вызванное состояние, похожее на глубокий сон, при котором подавлены все ощущения, отключено сознание и расслаблены мышцы тела. Она поддерживается врачом-анестезиологом с помощью введения определённых лекарственных средств. Общая анестезия используется во время операций и обеспечивает комфорт пациента и безопасность медицинского персонала.

— Но поскольку в результате наркоза, то есть общей анестезии, ваш мозг отключен, он не будет подвержен эйфории, и поэтому привыкания и зависимости к тем опиоидным обезболивающим, которые мы применяем во время наркоза, не будет, — отметил Гальперин.

Под анестезией человек ничего не чувствует, добавила Малышева.

Другой известный врач и телеведущий Александр Мясников ранее развеял мифы об анестезии. Он успокоил тех, кто считает, что наркоз крайне негативно влияет на здоровье – ухудшает память и даже сокращает жизнь.

— Правда ли, что каждый наркоз сокращает жизнь на несколько лет? Нет, это неправда. Но последствия после выхода из наркоза бывают, — сказал он в эфире шоу «О самом главном» на канале «Россия 1».

Напомним возможные последствия общего наркоза:
  • Тошнота и рвота.
  • Озноб и дрожь.
  • Боль в горле.
  • Головная боль.
  • Помутнение сознания после анестезии.
  • Мышечная боль.
  • Травмы губ, дёсен и зубов.

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Теги : наркомания, наркоз