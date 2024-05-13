Малышева и Гальперин: человек не станет наркоманом после общего наркоза, мозг полностью отключен и не получает удовольствия

Тошнота и рвота.

Озноб и дрожь.

Боль в горле.

Головная боль.

Помутнение сознания после анестезии.

Мышечная боль.

Травмы губ, дёсен и зубов.

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