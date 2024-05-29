Гастроэнтеролог Белоусов: недостаток углеводов может привести к серьезным заболеваниям

Почему так происходит? Углеводы отвечают за процессы избавления от токсинов, снижения холестерина и формирования основы для сбалансированного питания. Отсутствие важных элементов наносит вред здоровью и в целом опасно для людей с патологиями сердца, желудочно-кишечного тракта, почек и сосудов.Кроме того, дефицит клетчатки в рационе грозит проблемами с пищеварением и, как следствие, приведет к накоплению токсинов.1. Недостаток питательных веществ. Отказ от углеводов приводит к недостатку важных питательных веществ, таких как витамины, минералы, клетчатка и антиоксиданты, которые обычно содержатся в углеводных продуктах, таких как фрукты, овощи и злаки. Это может привести к дефициту энергии и негативно сказаться на общем здоровье.2. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Безуглеводная диета, особенно если она богата животными жирами, повышает уровень холестерина, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.3. Ограничение пищевого разнообразия. Высокий риск «сорваться»4. Безуглеводная диета может вызывать проблемы с пищеварением, такие как запоры или диарея, из-за недостатка клетчатки и изменения бактериального состава кишечника.5. Ограничение физической активности. Безуглеводная диета снижает уровень энергии и выносливость, а это ограничивает физическую активность и способность заниматься спортом.Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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