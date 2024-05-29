Гастроэнтеролог Белоусов: недостаток углеводов может привести к серьезным заболеваниям

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По словам врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, диета с низком содержанием углеводов или вовсе без них может стать причиной слабости и раздражительности. Дело закончится серьезными заболеваниями.

Почему так происходит? Углеводы отвечают за процессы избавления от токсинов, снижения холестерина и формирования основы для сбалансированного питания. Отсутствие важных элементов наносит вред здоровью и в целом опасно для людей с патологиями сердца, желудочно-кишечного тракта, почек и сосудов. 

Кроме того, дефицит клетчатки в рационе грозит проблемами с пищеварением и, как следствие, приведет к накоплению токсинов.

— Недостаток углеводов в рационе может привести к развитию серьезных заболеваний, — отметил врач.

Подробнее о вреде безуглеводной диеты.

1. Недостаток питательных веществ. Отказ от углеводов приводит к недостатку важных питательных веществ, таких как витамины, минералы, клетчатка и антиоксиданты, которые обычно содержатся в углеводных продуктах, таких как фрукты, овощи и злаки. Это может привести к дефициту энергии и негативно сказаться на общем здоровье.

2. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Безуглеводная диета, особенно если она богата животными жирами, повышает уровень холестерина, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Ограничение пищевого разнообразия. Высокий риск «сорваться»

4. Безуглеводная диета может вызывать проблемы с пищеварением, такие как запоры или диарея, из-за недостатка клетчатки и изменения бактериального состава кишечника.

5. Ограничение физической активности. Безуглеводная диета снижает уровень энергии и выносливость, а это ограничивает физическую активность и способность заниматься спортом.

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Теги : углеводы, низкоуглеводная диета
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