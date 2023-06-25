Гастроэнтеролог Алисова назвала 5 признаков дефицита клетчатки

137 Фото: https://pixabay.com/photos/body-woman-belly-pain-barbed-wire-3630110/
Гастроэнтеролог Алисова назвала 5 признаков дефицита клетчатки


Врач предупредила, что клетчатка «необходима» для здорового питания, и ее дефицит может привести к «серьезным» проблемам.


Диета играет огромную роль в общем состоянии нашего здоровья, так как определенные группы продуктов питания, витамины и минералы важны для различных функций организма.

Клетчатка — это тип углеводов, который не может быть полностью переварен организмом. Это было связано с более низким риском серьезных заболеваний и заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт, диабет 2 типа и рак кишечника.

Рекомендует потреблять около 30 граммов клетчатки в день, хотя большинство людей съедают всего около 20 граммов.

Запор


«Недостаток клетчатки приводит к твердому стулу, который трудно пройти. Клетчатка увеличивает объем стула, оказывая давление на стенки кишечника и стимулируя мышечные сокращения (перистальтику), которые продвигают содержимое кишечника по пути», - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Геморрой 


Это опухшие вены вокруг ануса или внутри ректального канала. Они могут воспаляться, вызывая боль при попытке открыть кишечник, а иногда и кровоточить.


Простуда или омикрон, как заметить разницу? Доктор Амир делится уникальными признаками


Недостаток клетчатки может быть причиной геморроя, но также, если он уже присутствует, это ухудшит симптомы.

Не чувство сытости после еды


Клетчатка задерживает скорость опорожнения желудка, поэтому пища с высоким содержанием клетчатки остается в желудке дольше, чем пища с низким содержанием клетчатки, помогая вам чувствовать себя сытым дольше.

«Увеличение содержания клетчатки в вашем рационе может помочь вам чувствовать себя менее голодным и помочь вам похудеть. Недостаток клетчатки заставляет вас продолжать перекусывать и есть».


Вы не в состоянии похудеть


Клетчатка может связываться с некоторыми продуктами и даже задерживать или предотвращать усвоение, помогая снизить ежедневное потребление калорий.



Симптомы Омикрона: врач делится «первыми признаками» — вы заразились?


Высокий уровень холестерина


Клетчатка помогает уменьшить всасывание холестерина из кишечника в кровоток.

"Каждые семь граммов клетчатки, съеденных в день, снижают риск сердечных заболеваний на девять процентов".



Ранее МедикФорум писал о вреде загара.



Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Гастроэнтеролог назвала способ победить запор без лекарств
В чем разница между растворимой и нерастворимой клетчаткой
Эксперты определили норму потребления клетчатки и назвали ее лучшие источники
Теги : советы врачей, польза клетчатки, пищеварение