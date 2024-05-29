В российском регионе у 10 любителей вяленой рыбы обнаружили смертельно опасную болезнь — ботулизм. Главный симптом

Правильная обработка и хранение пищи. Готовьте пищу при достаточно высокой температуре, чтобы уничтожить Clostridium botulinum. Храните пищу в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Очень важно: осторожность при консервировании и хранении.

Отказ от употребления продуктов с подозрительным запахом или внешним видом.

Осторожность при употреблении консервированных продуктов. Всегда проверяйте целостность упаковки.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.