В российском регионе у 10 любителей вяленой рыбы обнаружили смертельно опасную болезнь — ботулизм. Главный симптом
В Волгоградской области 10 человек заразились смертельно опасной болезнью — ботулизмом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
До 70 процентов заразившихся умирают, если вовремя не обратятся вовремя к врачу. Нет яда более сильного, чем вырабатывает Clostridium botulinum, возбудитель этого заболевания, предупреждают в ведомстве.
С начала 2024 года в регионе 10 человек пострадали от ботулизма. Подозреваемый продукт – вяленая рыба домашнего приготовления.
Признаки ботулизма появляются в промежутке от двух часов до полутора суток с момента попадания токсина в кровь. Главный из них – двоение предметов, которые видятся как в тумане.
Основные симптомы ботулизма:
1. Мышечная слабость. Мышцы становятся слабыми и несгибаемыми.
2. Затруднение глотания и речи. Ботулизм может вызывать затруднение глотания и речи из-за ослабления мышц горла и голосовых связок.
3. Паралич дыхательных мышц. В тяжелых случаях может развиться паралич дыхательных мышц, что приводит к остановке дыхания.
4. Расстройства зрения: двоение в глазах, размытость или даже потеря зрения.
5. Сухость во рту и затруднение мочеиспускания. Ботулизм может вызывать сухость во рту и затруднение мочеиспускания из-за ослабления мышц.
Как избежать ботулизма:
- Правильная обработка и хранение пищи. Готовьте пищу при достаточно высокой температуре, чтобы уничтожить Clostridium botulinum. Храните пищу в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий.
- Очень важно: осторожность при консервировании и хранении.
- Отказ от употребления продуктов с подозрительным запахом или внешним видом.
- Осторожность при употреблении консервированных продуктов. Всегда проверяйте целостность упаковки.
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