В российском регионе у 10 любителей вяленой рыбы обнаружили смертельно опасную болезнь — ботулизм. Главный симптом

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рыба

В Волгоградской области 10 человек заразились смертельно опасной болезнью — ботулизмом. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

До 70 процентов заразившихся умирают, если вовремя не обратятся вовремя к врачу. Нет яда более сильного, чем вырабатывает Clostridium botulinum, возбудитель этого заболевания, предупреждают в ведомстве.

С начала 2024 года в регионе 10 человек пострадали от ботулизма. Подозреваемый продукт – вяленая рыба домашнего приготовления.

Признаки ботулизма появляются в промежутке от двух часов до полутора суток с момента попадания токсина в кровь. Главный из них – двоение предметов, которые видятся как в тумане. 

Основные симптомы ботулизма:

1. Мышечная слабость. Мышцы становятся слабыми и несгибаемыми.

2. Затруднение глотания и речи. Ботулизм может вызывать затруднение глотания и речи из-за ослабления мышц горла и голосовых связок.

3. Паралич дыхательных мышц. В тяжелых случаях может развиться паралич дыхательных мышц, что приводит к остановке дыхания.

4. Расстройства зрения: двоение в глазах, размытость или даже потеря зрения.

5. Сухость во рту и затруднение мочеиспускания. Ботулизм может вызывать сухость во рту и затруднение мочеиспускания из-за ослабления мышц.

Как избежать ботулизма:
  • Правильная обработка и хранение пищи. Готовьте пищу при достаточно высокой температуре, чтобы уничтожить Clostridium botulinum. Храните пищу в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий.
  • Очень важно: осторожность при консервировании и хранении.
  • Отказ от употребления продуктов с подозрительным запахом или внешним видом.
  • Осторожность при употреблении консервированных продуктов. Всегда проверяйте целостность упаковки.

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