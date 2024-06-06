ВОЗ: Первый случай заражения человека птичьим гриппом H5N2 закончился летальным исходом. На что жаловался пациент?

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женщина

Эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N2) в Мексике. Пациент скончался.

Заразился житель штата Мехико, ему было 59 лет. Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A(H5N2), зарегистрированный во всем мире, подчеркнули в ВОЗ.

Мужчина не контактировал с домашней птицей или другими животными. Об этом рассказали его близкие.

— Родственники пациента сообщили, что до появления острых симптомов он уже три недели был прикован к постели по другим причинам, — сообщает ВОЗ.

17 апреля у мужчины поднялась высокая температура, появилась одышка, диарея, тошнота. 24 апреля он обратился за медпомощью и в тот же день умер «из-за осложнений, вызванных его состоянием.

Что такое птичий грипп?

Это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, она характеризуется поражением органов пищеварения и дыхания, у нее высокая летальность. Птичий грипп относится к особо опасным.

Возможные симптомы:

Высокая температура. Одним из наиболее распространенных симптомов птичьего гриппа является повышение температуры тела, которое может достигать высоких значений.

Гриппоподобные симптомы: насморк, кашель, боль в горле, головная боль, слабость и утомляемость.

Отек глаз и лица. Это связано с воспалением слизистых оболочек.

В тяжелых случаях птичьего гриппа могут возникать осложнения дыхательной системы, такие как пневмония и затруднение дыхания.

У людей с птичьим гриппом могут возникать геморрагические симптомы, такие как кровотечение из десен, носа или других частей тела.

Проблемы с желудком: тошнота, рвота и диарея.

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