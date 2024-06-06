Эндокринолог Павлова: снизить уровень сахара и холестерина в крови поможет обычный чеснок

Сильный антиоксидант. Чеснок содержит антиоксиданты, защищающие организм от повреждений свободными радикалами и снижающие риск развития хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, рак).

Поддержка иммунной системы. Чеснок содержит витамины и минералы, укрепляющие иммунную систему.

Снижение уровня холестерина. Некоторые исследования показывают, что употребление чеснока может помочь снизить уровень общего холестерина и «плохого» холестерина (LDL) в крови, что способствует здоровью сердца.

Антибактериальные свойства.

Пищевая непереносимость. У некоторых людей может быть непереносимость чеснока, что вызывает желудочные расстройства, аллергические реакции или головные боли.

Запах изо рта.

Взаимодействие с лекарствами. Чеснок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, снижая или искажая их эффект.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.