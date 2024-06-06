Эндокринолог Павлова: снизить уровень сахара и холестерина в крови поможет обычный чеснок

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чеснок

Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что снизить уровень сахара и холестерина в крови поможет чеснок. Об этом она написала в своём блоге.

— Эффект наблюдается вне зависимости от того, едите вы ароматные зубчики свежими или в виде порошка/экстракта, — отметила медик. 

Такой эффект чеснока специалисты объясняют тем, что он способен ускорять синтез органического соединения аллицина, которое нормализует кровообращение, борется с микробами и предотвращает образование жиров в печени.

При этом нужно помнить, что не все хорошо переносят чеснок.

Польза чеснока:
  • Сильный антиоксидант. Чеснок содержит антиоксиданты, защищающие организм от повреждений свободными радикалами и снижающие риск развития хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, рак).
  • Поддержка иммунной системы. Чеснок содержит витамины и минералы, укрепляющие иммунную систему.
  • Снижение уровня холестерина. Некоторые исследования показывают, что употребление чеснока может помочь снизить уровень общего холестерина и «плохого» холестерина (LDL) в крови, что способствует здоровью сердца.
  • Антибактериальные свойства.
Вред чеснока:
  • Пищевая непереносимость. У некоторых людей может быть непереносимость чеснока, что вызывает желудочные расстройства, аллергические реакции или головные боли.
  • Запах изо рта.
  • Взаимодействие с лекарствами. Чеснок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, снижая или искажая их эффект.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : чеснок, холестерин, сахарный диабет, сахар в крови