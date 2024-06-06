Эндокринолог Павлова: снизить уровень сахара и холестерина в крови поможет обычный чеснок
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что снизить уровень сахара и холестерина в крови поможет чеснок. Об этом она написала в своём блоге.
— Эффект наблюдается вне зависимости от того, едите вы ароматные зубчики свежими или в виде порошка/экстракта, — отметила медик.
Такой эффект чеснока специалисты объясняют тем, что он способен ускорять синтез органического соединения аллицина, которое нормализует кровообращение, борется с микробами и предотвращает образование жиров в печени.
При этом нужно помнить, что не все хорошо переносят чеснок.
Польза чеснока:
- Сильный антиоксидант. Чеснок содержит антиоксиданты, защищающие организм от повреждений свободными радикалами и снижающие риск развития хронических заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, рак).
- Поддержка иммунной системы. Чеснок содержит витамины и минералы, укрепляющие иммунную систему.
- Снижение уровня холестерина. Некоторые исследования показывают, что употребление чеснока может помочь снизить уровень общего холестерина и «плохого» холестерина (LDL) в крови, что способствует здоровью сердца.
- Антибактериальные свойства.
- Пищевая непереносимость. У некоторых людей может быть непереносимость чеснока, что вызывает желудочные расстройства, аллергические реакции или головные боли.
- Запах изо рта.
- Взаимодействие с лекарствами. Чеснок может взаимодействовать с некоторыми лекарствами, снижая или искажая их эффект.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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