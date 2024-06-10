Невролог Исакова: у спящих на животе людей по утрам часто болит голова

Одна из частых причин — неправильное положение тела. Неудобная подушка, матрас или поза приводят к напряжению мышц шеи и спины, что вызывает головную боль.Еще одна причина головной боли после сна — слишком короткий или слишком длительный сон. Дефицит сна вызывает накопление усталости и напряжения, а его избыток нарушает нормальные биоритмы организма.Третья причина — апноэ и другие дыхательные нарушения. Во время апноэ дыхание прерывается, что приводит к снижению уровня кислорода в крови и частым пробуждениям. Недостаток кислорода приводит к головной боли.Четвертая причина — бруксизм, или скрежет зубами, когда происходит напряжение жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава.Пятая причина — психологические факторы, такие как депрессия и тревожные расстройства. Хронический стресс и тревога нарушают нормальные циклы сна.Шестая — обезвоживание. Во время сна организм теряет влагу через дыхание и потоотделение, и если перед сном не выпить достаточного количества жидкости, это может вызвать обезвоживание и, как следствие, головную боль.Иногда причиной головной боли могут стать воспалительные процессы в области носовых пазух или иные инфекционные заболевания.Бруксизм — скрежетание зубами, которое обычно происходит во время сна. Бруксизм может быть вызван различными факторами, включая стресс, тревогу, неправильную окклюзию (смыкание зубов) или другие медицинские проблемы. В результате бруксизма могут возникать различные проблемы, такие как износ зубов, повреждение эмали, боль в челюсти и головные боли.Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

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