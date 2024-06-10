Невролог Исакова: у спящих на животе людей по утрам часто болит голова
О причинах возникновения головной боли после сна рассказала невролог Зиярат Исакова. Это довольно распространенная проблема.
Одна из частых причин — неправильное положение тела. Неудобная подушка, матрас или поза приводят к напряжению мышц шеи и спины, что вызывает головную боль.
— Особенно часто это бывает у людей, спящих на животе или без должной поддержки для шеи, — объяснила она.
Еще одна причина головной боли после сна — слишком короткий или слишком длительный сон. Дефицит сна вызывает накопление усталости и напряжения, а его избыток нарушает нормальные биоритмы организма.
Третья причина — апноэ и другие дыхательные нарушения. Во время апноэ дыхание прерывается, что приводит к снижению уровня кислорода в крови и частым пробуждениям. Недостаток кислорода приводит к головной боли.
Четвертая причина — бруксизм, или скрежет зубами, когда происходит напряжение жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава.
Пятая причина — психологические факторы, такие как депрессия и тревожные расстройства. Хронический стресс и тревога нарушают нормальные циклы сна.
Шестая — обезвоживание. Во время сна организм теряет влагу через дыхание и потоотделение, и если перед сном не выпить достаточного количества жидкости, это может вызвать обезвоживание и, как следствие, головную боль.
Иногда причиной головной боли могут стать воспалительные процессы в области носовых пазух или иные инфекционные заболевания.
Подробнее о бруксизме
Бруксизм — скрежетание зубами, которое обычно происходит во время сна. Бруксизм может быть вызван различными факторами, включая стресс, тревогу, неправильную окклюзию (смыкание зубов) или другие медицинские проблемы. В результате бруксизма могут возникать различные проблемы, такие как износ зубов, повреждение эмали, боль в челюсти и головные боли.
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