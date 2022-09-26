Напряжение — одна из частых причин головной боли
Невролог Аида Раисова рассказала о такой распространенной причине головной боли, как напряжение, а также о том, как от нее избавиться.
Очень часто мы ищем причину головной боли совсем не там, где она действительно кроется. Одна из наиболее часто встречающихся причин — это напряжение.
Такой вид головной боли отличается умеренной интенсивностью с сохранением работоспособности (в отличие от мигрени).
«При этом боль почти всегда двухсторонняя. Сжимающий или давящий характер боли, как будто на вас надели обруч. Такая головная боль может продолжаться от 30 минут до нескольких суток», — говорит специалист.
Тошноты и рвоты при головной боли напряжения в большинстве случаев не бывает. Человек, несмотря на плохое самочувствие, может продолжать работать и решат различные задачи.
Спровоцировать такую головную боль может как эмоциональный стресс, так и мышечный фактор. Например, чрезмерное напряжение мышц головы и шеи.
Перенапряжение мышц происходит из-за слишком продолжительных статических нагрузок (например, человек долго работал за компьютером).
Причиной мышечного спазма может быть и бруксизм (перенапряжение жевательных мышц), в следствие чего страдают также височные.
Из-за плохого зрения человек также может сильно напрягаться, прищуриваясь, в итоге напрягаются мышцы всей головы.
Не стоит терпеть головную боль, даже если она кажется вам не очень сильной и вполне сносной. Если головная боль беспокоит вас регулярно, обязательно обратитесь за консультацией к врачу-неврологу.
Аида Раисова
Здоровье
Невролог
Оставить комментарий