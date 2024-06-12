ВОЗ: четыре вида продуктов каждый год приводят к смерти 2,7 млн человек

Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сделало заявление, в котором говорится, что четыре вида продуктов каждый год приводят к смерти 2,7 млн человек в Европе.Речь идет о табаке, алкоголе, ископаемом топливе и ультра-обработанных продуктах.— приводятся в заявлении слова главы Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге.В организации подчеркнули, что компании, производящие такую продукцию, вводят потребителей в заблуждение заявлениями о пользе либо отсутствии вреда от нее.Ультра-обработанные продукты — продукты питания, которые прошли интенсивную обработку и содержат высокую долю добавленных ингредиентов, таких как сахар, соли, масла и искусственные добавки. Они часто имеют длительный срок годности и предлагаются в удобной упаковке.Потребление ультра-обработанных продуктов связано с рядом негативных последствий для здоровья. Они могут быть высококалорийными, содержать мало питательных веществ, а также способствовать развитию ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней.Для здоровья следует выбирать свежие фрукты и овощи, нежирные молочные продукты, цельные зерна, нежирные источники белка, такие как рыба, птица и бобы, а также здоровые жиры, такие как оливковое масло и орехи.Сбалансированное питание, основанное на натуральных и питательных продуктах, является важным компонентом поддержания здорового образа жизни.1. Газированные напитки: сладкие газированные напитки, содержащие большое количество сахара и искусственных добавок.2. Завтраки: сахарные хлопья, мюсли и батончики с высоким содержанием сахара и искусственных ароматизаторов.3. Закуски: чипсы, крекеры, печенье и другие снеки, содержащие много соли, жиров и искусственных добавок.4. Быстрая пища: гамбургеры, фри, пицца и другие готовые блюда, которые обычно содержат много жиров, соли и искусственных добавок.5. Консервированные продукты: консервы, супы, соусы и другие продукты, содержащие много соли, консервантов и искусственных добавок.6. Полуфабрикаты: готовые блюда, которые требуют минимальной готовки, но содержат много соли, жиров и искусственных добавок.7. Сладости: шоколадные батончики, конфеты, пирожные, содержащие много сахара, искусственных ароматизаторов и красителей.Еще по теме: Онкоуролог Гадзиян предупредил, что газировка опасна для мозга из-за популярной пищевой добавки Можно почитать: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

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