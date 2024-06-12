У 23-летней девушки, которую беспокоило онемение лица и затылка, оказался рак мозга. Какие еще симптомы она указала?
23-летняя британка Лорен Бум узнала о смертельно опасном диагнозе случайно. Девушка считала симптом, с которым она обратилась к врачам, безобидным — у нее время от времени немели лицо и затылок.
В 19 лет у Лорен была анорексия, поэтому, когда у нее начала неметь голова, она подумала, что расстройство пищевого поведения вернулось, пишет Daily Mirror. Еще один симптом, на который она жаловалась — низкое давление.
— Я пошла к врачу, и мне сказали, что рядом с челюстью могло защемить нерв, или это может быть что-то неврологическое, — рассказала девушка.
При повторном обследовании у нее выявили злокачественную опухоль мозга — астроцитому. Девушка уже перенесла одну операцию, ей предстоит еще одна. Ситуацию осложняет то, что опухоль расположена близко к участкам мозга, которые отвечают за подвижность.
Астроцитома — тип опухоли головного мозга, который возникает из астроцитов, клеток, которые поддерживают и защищают нервные клетки. Астроцитомы могут быть различной степени злокачественности, от низкой до высокой.
Симптомы астроцитомы могут включать:
- головные боли,
- судороги,
- изменения в зрении или слухе,
- проблемы с координацией движений,
- изменения в поведении,
- проблемы с памятью и концентрацией.
Рак мозга — злокачественная опухоль, которая образуется в тканях головного мозга. Он может возникнуть из клеток мозга самого по себе (первичный рак мозга) или распространиться из других частей тела (вторичный рак мозга).
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