У 23-летней девушки, которую беспокоило онемение лица и затылка, оказался рак мозга. Какие еще симптомы она указала?

головные боли,

судороги,

изменения в зрении или слухе,

проблемы с координацией движений,

изменения в поведении,

проблемы с памятью и концентрацией.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.