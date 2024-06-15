«Станет многое понятно!»: терапевт Баранова назвала анализы, которые надо сдать, если ребёнок толстеет
Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова назвала 6 анализов, которые нужно сдать, если ребенок стал набирать лишний вес. Детей с ожирением становится все больше.
Копрограмма. Необходима, чтобы оценить состояние ферментных систем.
— Станет многое понятно! И функционал жёлчного, и поджелудочной, и секреции соляной кислоты. Дешёвый, и очень информативный анализ, — отметила медик в своем блоге.
Глюкоза. Поможет выявить диабет второго типа, который, по словам медика, «у современных детей и подростков не редкость».
Инсулин. Высокие уровни инсулина заставляют жир расти. Обычно это случается из-за частых перекусов.
Гликированный гемоглобин показывает уровень углеводного метаболизма за последние 3-4 месяца.
Фруктозамин позволяет оценить обмен углеводов за 2-3 недели.
Общий анализ крови покажет анемию и общие признаки воспаления.
Ожирение у детей — медицинское состояние, при котором у ребенка имеется избыточное накопление жира в организме, что негативно сказывается на его здоровье. Оно вызвано различными факторами:
- неправильное питание,
- недостаток физической активности,
- генетические предрасположенности.
Детское ожирение может привести к различным проблемам со здоровьем, таким как повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, проблем с суставами, а также психологических проблем.
Определение лишнего веса у ребенка зависит от нескольких факторов, включая возраст, рост, пол и общую физическую конституцию. Используется индекс массы тела (ИМТ) для оценки веса. ИМТ рассчитывают путем деления веса (в килограммах) на квадрат роста (в метрах).
Важно помнить, что ИМТ не является идеальным индикатором здоровья и может иметь ограничения, особенно у детей, у которых еще продолжается физическое развитие. Для точной оценки веса и здоровья ребенка рекомендуется обратиться к педиатру.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог
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