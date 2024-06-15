Терапевт Муфтахетдинова: средиземноморская диета защищает от рака, деменции и инфаркта

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рыба

Средиземноморская и DASH-диеты могут снизить системное воспаление в организме, которое повышает риск развития рака, диабета, деменции, инсультов и инфарктов. Об этом рассказала врач-терапевт Айгуль Муфтахетдинова.

Системное воспаление, также известное как хроническое воспаление, — состояние, при котором в организме происходит продолжительная и непрерывная воспалительная реакция. Оно может быть вызвано различными факторами, включая хронические инфекции, автоиммунные заболевания, метаболические синдромы и неправильный образ жизни.

По словам медика, средиземноморская и DASH-диеты богаты продуктами, которые борются с воспалением. Речь идет о фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах с высоким содержанием клетчатки, бобовыых, авокадо, оливковом масле, орехах, семенах льна, чиа. В список входят и морепродукты: лосось, сельдь, сардины, скумбрия. 

— Также смягчить системное воспаление могут чай, кофе, темный шоколад с содержанием какао не менее 70%, травы, специи (куркума, имбирь), — отметила Муфтахетдинова.

Она назвала продукты, которые, напротив, способствуют воспалению: 

  • рафинированные сладости и напитки, 
  • обработанное мясо с высоким содержанием жира (бекон, колбаса), 
  • жареное, 
  • насыщенные жиры (жирные молочные продукты, частично гидрогенизированные масла, жирное красное мясо), 
  • избыток алкоголя.

Системное воспаление могут также вызвать высококалорийная диета, ожирение. Жир — это провоспалительная ткань, отметила врач.

Лечение системного воспаления обычно включает изменение образа жизни, включая здоровое питание, физическую активность, управление стрессом и достаточный отдых. В некоторых случаях могут потребоваться лекарственные препараты для контроля воспалительного процесса.

Системное воспаление связано с различными заболеваниями:

1. Ревматоидный артрит — хроническое воспалительное заболевание, которое поражает суставы, но также может влиять на другие органы и системы.

2. Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника, оно может затрагивать любую часть пищеварительной системы.

3. Язвенный колит — хроническое воспалительное заболевание толстого кишечника, приводит к язвам и воспалению его стенок.

4. Системная красная волчанка — автоиммунное заболевание, при котором иммунная система нападает на собственные органы и ткани, вызывая воспаление.

5. Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи, оно проявляется высыпаниями, зудом и шелушением кожи.

6. Атеросклероз — заболевание, при котором внутренние стенки артерий становятся воспаленными и накапливаются жировые отложения, что может привести к образованию тромбов и сердечно-сосудистым заболеваниям.

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