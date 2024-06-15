Терапевт Муфтахетдинова: средиземноморская диета защищает от рака, деменции и инфаркта

рафинированные сладости и напитки,

обработанное мясо с высоким содержанием жира (бекон, колбаса),

жареное,

насыщенные жиры (жирные молочные продукты, частично гидрогенизированные масла, жирное красное мясо),

избыток алкоголя.

Средиземноморская и DASH-диеты могут снизить системное воспаление в организме, которое повышает риск развития рака, диабета, деменции, инсультов и инфарктов. Об этом рассказала врач-терапевт Айгуль Муфтахетдинова.Системное воспаление, также известное как хроническое воспаление, — состояние, при котором в организме происходит продолжительная и непрерывная воспалительная реакция. Оно может быть вызвано различными факторами, включая хронические инфекции, автоиммунные заболевания, метаболические синдромы и неправильный образ жизни.По словам медика, средиземноморская и DASH-диеты богаты продуктами, которые борются с воспалением. Речь идет о фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах с высоким содержанием клетчатки, бобовыых, авокадо, оливковом масле, орехах, семенах льна, чиа. В список входят и морепродукты: лосось, сельдь, сардины, скумбрия.— отметила Муфтахетдинова.Она назвала продукты, которые, напротив, способствуют воспалению:Системное воспаление могут также вызвать высококалорийная диета, ожирение. Жир — это провоспалительная ткань, отметила врач.Лечение системного воспаления обычно включает изменение образа жизни, включая здоровое питание, физическую активность, управление стрессом и достаточный отдых. В некоторых случаях могут потребоваться лекарственные препараты для контроля воспалительного процесса.1. Ревматоидный артрит — хроническое воспалительное заболевание, которое поражает суставы, но также может влиять на другие органы и системы.2. Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание кишечника, оно может затрагивать любую часть пищеварительной системы.3. Язвенный колит — хроническое воспалительное заболевание толстого кишечника, приводит к язвам и воспалению его стенок.4. Системная красная волчанка — автоиммунное заболевание, при котором иммунная система нападает на собственные органы и ткани, вызывая воспаление.5. Псориаз — хроническое воспалительное заболевание кожи, оно проявляется высыпаниями, зудом и шелушением кожи.6. Атеросклероз — заболевание, при котором внутренние стенки артерий становятся воспаленными и накапливаются жировые отложения, что может привести к образованию тромбов и сердечно-сосудистым заболеваниям.Читайте также: Токсиколог Кутушов: ваше здоровье может быть под угрозой, если выбрать неправильную сковороду и кастрюлю

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.