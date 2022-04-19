Горсть орехов каждый день предотвращает деменцию

«Обе диеты подтверждаются множеством исследований, показывающих, что они могут помочь здоровью вашего сердца, и некоторыми доказательствами того, что они могут способствовать снижению уровня умственного упадка», - сообщает Британский кардиологический фонд (BHF).

Цельнозерновые продукты (три или более порций в день)

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, белокочанная капуста, весенняя зелень, капуста и листья салата

Другие овощи (одна или несколько порций в день)

Фасоль и чечевица

Ягоды, в том числе черника и клубника

Курица или индейка

Рыба

Оливковое масло