Горсть орехов каждый день предотвращает деменцию

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Горсть орехов каждый день предотвращает деменцию

Британский кардиологический фонд (BHF) сообщает, что средиземноморская диета, основанная на цельнозерновых продуктах, рыбе, бобовых, фруктах и овощах, и диета DASH (диетические подходы к остановке гипертонии).

«Обе диеты подтверждаются множеством исследований, показывающих, что они могут помочь здоровью вашего сердца, и некоторыми доказательствами того, что они могут способствовать снижению уровня умственного упадка», - сообщает Британский кардиологический фонд (BHF).

Диета называет 10 продуктов, связанных с улучшением или замедлением ухудшения когнитивных функций, и пять продуктов, которые следует ограничить.

Орехи включены в список продуктов, которые могут «усилить ваш мозг», если их есть «большинство дней».

BHF говорит, что другие продукты включают:
  • Цельнозерновые продукты (три или более порций в день)
  • Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, белокочанная капуста, весенняя зелень, капуста и листья салата 
  • Другие овощи (одна или несколько порций в день)
  • Фасоль и чечевица 
  • Ягоды, в том числе черника и клубника
  • Курица или индейка 
  • Рыба
  • Оливковое масло 
Некоторые факторы риска деменции, такие как возраст и генетика, невозможно изменить, однако исследования показывают, что другие факторы риска также могут быть важны, и их можно изменить.

Общество Альцгеймера (AS) утверждает, что хотя старение является самым большим фактором риска развития деменции, данные показывают, что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить свой собственный риск.

К ним относятся поддержание активности, здоровое питание, употребление меньшего количества алкоголя и отказ от курения. 

Ранее Медикфорум писал о признаках деменции.

Британский кардиологический фонд (BHF)

Здоровье

Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.

Теги : польза орехов, профилактика деменции, болезнь Альцгеймера