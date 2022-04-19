Горсть орехов каждый день предотвращает деменцию
Британский кардиологический фонд (BHF) сообщает, что средиземноморская диета, основанная на цельнозерновых продуктах, рыбе, бобовых, фруктах и овощах, и диета DASH (диетические подходы к остановке гипертонии).
«Обе диеты подтверждаются множеством исследований, показывающих, что они могут помочь здоровью вашего сердца, и некоторыми доказательствами того, что они могут способствовать снижению уровня умственного упадка», - сообщает Британский кардиологический фонд (BHF).
Диета называет 10 продуктов, связанных с улучшением или замедлением ухудшения когнитивных функций, и пять продуктов, которые следует ограничить.
Орехи включены в список продуктов, которые могут «усилить ваш мозг», если их есть «большинство дней».
BHF говорит, что другие продукты включают:
- Цельнозерновые продукты (три или более порций в день)
- Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, белокочанная капуста, весенняя зелень, капуста и листья салата
- Другие овощи (одна или несколько порций в день)
- Фасоль и чечевица
- Ягоды, в том числе черника и клубника
- Курица или индейка
- Рыба
- Оливковое масло
Общество Альцгеймера (AS) утверждает, что хотя старение является самым большим фактором риска развития деменции, данные показывают, что есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить свой собственный риск.
К ним относятся поддержание активности, здоровое питание, употребление меньшего количества алкоголя и отказ от курения.
Ранее Медикфорум писал о признаках деменции.
Британский кардиологический фонд (BHF)
Здоровье
Благотворительная организация, занимающаяся исследованиями сердечно-сосудистой системы в Соединенном Королевстве.
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