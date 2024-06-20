Гандельман и Малышева: для снижения холестерина добавьте в кофе апельсиновый сок

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кофе

Врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман сообщили, что напиток из кофе и апельсинового сока снижает холестерин. Речь об этом шла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Горячий кофе содержит вещества, незначительно повышающие холестерин. 

— Когда мы настаиваем кофе при низкой температуре, его там фактически нет. Холестерин резко снижается, — рассказал Гандельман. 

Если в холодный кофе добавить апельсиновый сок, то он станет еще полезнее. По словам Гандельмана, получится двойной эффект.

 Апельсины содержат вещества, которые снижают уровень холестерина, то есть эффект холодного кофе с апельсиновым соком будет двойной, — сказал медик.

Ранее коллега Малышевой и Гандельмана Александр Мясников развеял популярный миф о том, что кофе блокирует усвоение витаминов и вымывает кальций из организма. Кто пьет кофе, у тех крепче кости, считает врач.

Что еще говорят медики о пользе и вреде кофе?

Польза:

1. Повышение энергии и улучшение концентрации внимания. Кофеин помогает бодрствовать, повышает энергию и улучшает когнитивные функции.

2. Повышение физической выносливости. Кофеин улучшает физическую выносливость и ускоряет обмен веществ.

3. Антиоксидантная защита. Кофе содержит антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами.

4. Повышает настроение.

5. Снижает аппетит.

Вред кофе:

1. Употребление больших количеств кофеина может вызвать нервозность, бессонницу, повышенное сердцебиение и расстройство желудка.

2. Регулярное употребление кофеина вызывает зависимость и развитие толерантности.

3. Кофеин затрудняет засыпание, вызывает бессонницу.

4. У некоторых людей кофе может вызывать раздражение желудка, изжогу и другие пищеварительные проблемы.

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Теги : кофе, апельсиновый сок, холестерин