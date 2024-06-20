Гандельман и Малышева: для снижения холестерина добавьте в кофе апельсиновый сок
Врач-терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман сообщили, что напиток из кофе и апельсинового сока снижает холестерин. Речь об этом шла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Горячий кофе содержит вещества, незначительно повышающие холестерин.
— Когда мы настаиваем кофе при низкой температуре, его там фактически нет. Холестерин резко снижается, — рассказал Гандельман.
Если в холодный кофе добавить апельсиновый сок, то он станет еще полезнее. По словам Гандельмана, получится двойной эффект.
— Апельсины содержат вещества, которые снижают уровень холестерина, то есть эффект холодного кофе с апельсиновым соком будет двойной, — сказал медик.
Ранее коллега Малышевой и Гандельмана Александр Мясников развеял популярный миф о том, что кофе блокирует усвоение витаминов и вымывает кальций из организма. Кто пьет кофе, у тех крепче кости, считает врач.
Что еще говорят медики о пользе и вреде кофе?
Польза:
1. Повышение энергии и улучшение концентрации внимания. Кофеин помогает бодрствовать, повышает энергию и улучшает когнитивные функции.
2. Повышение физической выносливости. Кофеин улучшает физическую выносливость и ускоряет обмен веществ.
3. Антиоксидантная защита. Кофе содержит антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами.
4. Повышает настроение.
5. Снижает аппетит.
Вред кофе:
1. Употребление больших количеств кофеина может вызвать нервозность, бессонницу, повышенное сердцебиение и расстройство желудка.
2. Регулярное употребление кофеина вызывает зависимость и развитие толерантности.
3. Кофеин затрудняет засыпание, вызывает бессонницу.
4. У некоторых людей кофе может вызывать раздражение желудка, изжогу и другие пищеварительные проблемы.
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