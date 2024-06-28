Исследование: самый высокий риск развития диабета связан с воздействием яркого света с 00:30 до 6:00

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Самый высокий риск развития диабета второго типа оказался связана с воздействием яркого света с 00:30 до 6:00, сообщили ученые. Об исследовании рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем блоге.

— Никаких мониторов и светильников ночью! — призвала она.

Свет в темное время суток нарушает циркадные ритмы и влияет на секрецию инсулина и метаболизм глюкозы. Ученые анализировали данные 85 тысяч человек и 13 млн часов записей со специальных устройств. 

Добровольцы, у которых не было сахарного диабета второго типа, какое-то время постоянно носили датчики освещения на запястьях. Затем их состояние отслеживали в течение девяти лет.

Уровень освещения днём на показатели не влиял, в отличие от ночи, как уже говорилось, с 00:30 до 6:00. Разница в риске развития сахарного диабета второго типа между людьми с яркими и темными ночами оказалась аналогична разнице у пациентов с низким и умеренным генетическим риском развития хронического заболевания.

Ночью надо спать, подчеркнула Павлова. 

— Риск диабета повышается именно из-за нарушения циркадных ритмов, а яркий свет ночью по сути признак того, что мы не спим, — отметила она.

Причины развития сахарного диабета 2 типа, по классике, выглядят так:

Ожирение. 
Недостаток физической активности. 
Неправильное питание. 
Эндокринологические патологии. 
Инфекционные заболевания.
Наследственность.

Однако все чаще врачи пишут, что хронический стресс и проблемы со сном способствуют развитию этого заболевания. Организм теряет чувствительность к инсулину — гормону, который отвечает за поддержание нормального уровня глюкозы крови.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
врач-эндокринолог
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Теги : сахарный диабет
Исследование: самый высокий риск развития диабета связан с воздействием яркого света с 00:30 до 6:00
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