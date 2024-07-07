Приводят к диабету, раку, сердечно-сосудистым заболеваниям: медики назвали популярные продукты, разрушающие сосуды

Повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Снижают уровень "хорошего" холестерина, который необходим для защиты сердца.

Увеличивают воспаление в организме, что может привести к различным заболеваниям.

Связаны с повышенным риском развития диабета, ожирения и других хронических заболеваний.

Частое употребление колбасы, ветчины, сосисок, бекона (то есть переработанного мяса ) провоцирует диабет и рак толстой кишки.Нагрев этих веществ в процессе переработки образует канцерогенные соединения, добавила она.Часто употребление газировки и других сладких напитков, в которых содержится огромное количество сахара, приводит к ожирению и диабету. От таких напитков в первую очередь страдают сосуды.На третьем месте — трансжиры. Обычно они содержатся в дешевых кондитерских изделиях.Трансжиры образуются в результате процесса гидрогенизации, при котором жидкие масла превращаются в твердые жиры. Они присутствуют во многих продуктах, таких как фастфуд, печенье, чипсы, жареная пища и многие другие.Кроме того, вредны алкоголь и рафинированные продукты (ультрапереработанные).1. Боль или дискомфорт в области сердца или груди (стенокардия).2. Одышка или затрудненное дыхание, особенно при физнагрузке.3. Ощущение слабости или усталости даже при небольших нагрузках.4. Отеки в ногах, голенях или лодыжках.5. Боли или онемение в ногах или руках.6. Повышенное давление или головокружение.7. Обмороки.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака

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