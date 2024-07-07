Приводят к диабету, раку, сердечно-сосудистым заболеваниям: медики назвали популярные продукты, разрушающие сосуды
Частое употребление ряда продуктов действует на сосуды разрушительным образом. В результате может развиться сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, возникнуть онкологический процесс.
Частое употребление колбасы, ветчины, сосисок, бекона (то есть переработанного мяса ) провоцирует диабет и рак толстой кишки.
— Одна из главных причин – содержание нитритов и нитратов, используемых для консервации продукта, — отметила ведущий эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.
Нагрев этих веществ в процессе переработки образует канцерогенные соединения, добавила она.
Часто употребление газировки и других сладких напитков, в которых содержится огромное количество сахара, приводит к ожирению и диабету. От таких напитков в первую очередь страдают сосуды.
На третьем месте — трансжиры. Обычно они содержатся в дешевых кондитерских изделиях.
— Чтобы обезопасить себя от порции вредных жиров, читайте состав продуктов на упаковке. В них не должно быть гидрогенизированного масла, — отметила Провоторова.
Трансжиры образуются в результате процесса гидрогенизации, при котором жидкие масла превращаются в твердые жиры. Они присутствуют во многих продуктах, таких как фастфуд, печенье, чипсы, жареная пища и многие другие.
Почему трансжиры вредны?
- Повышают уровень "плохого" холестерина в крови, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Снижают уровень "хорошего" холестерина, который необходим для защиты сердца.
- Увеличивают воспаление в организме, что может привести к различным заболеваниям.
- Связаны с повышенным риском развития диабета, ожирения и других хронических заболеваний.
Кроме того, вредны алкоголь и рафинированные продукты (ультрапереработанные).
Отметим, что проблемы с сосудами могут проявляться следующими признаками:
1. Боль или дискомфорт в области сердца или груди (стенокардия).
2. Одышка или затрудненное дыхание, особенно при физнагрузке.
3. Ощущение слабости или усталости даже при небольших нагрузках.
4. Отеки в ногах, голенях или лодыжках.
5. Боли или онемение в ногах или руках.
6. Повышенное давление или головокружение.
7. Обмороки.
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