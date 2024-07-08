Гастроэнтеролог Багатова: гречка с мясом — очень большая нагрузка для ЖКТ. Как выбрать правильный гарнир?
Как рассказала врач-гастроэнтеролог Калимат Багатова, к мясу нужно выбирать правильный гарнир. Сложные углеводы — не лучший вариант.
С белковыми продуктами нужно есть овощи, а не гречку, макароны, рис. Курица и салат из овощей — отличное сочетание. Сложные углеводы лучше вообще есть отдельно.
— Например, гречка с мясом — это очень большая нагрузка для ЖКТ, в сочетании эти продукты препятствуют усвоению друг друга в нашем организме, поэтому их приветствуется есть отдельно, — отметила медик.
Сезонные овощи и зелень к мясу подходят лучше всего.
Рассмотрим несколько популярных вариантов гарниров к мясу:
1. Картофельное пюре: Это классический гарнир. Картофельное пюре мягкое, гладкое и хорошо сочетается с различными видами мяса. Диетологи не рекомендуют.
2. Овощи на гриле. Сочные и ароматные овощи, такие как цукини, баклажаны, перцы и кабачки, отлично дополняют мясо. С точки зрения диетологии это правильный гарнир.
3. Разнообразные виды риса. Рис подходит к различным видам мяса и может быть приготовлен в различных вариациях. Спорный вариант.
4. Зеленый салат. Свежий зеленый салат с миксом листьев, помидорами, огурцами и другими овощами является отличным аккомпанементом к мясу. Добавляет свежесть и легкость к блюду. Тоже прекрасный вариант: много клетчатки.
Ранее врач и телеведущая Елена Малышева раскритиковала популярный завтрак — овсянку с молоком. Она назвала эти продукты несовместимыми.
— В принципе, оба продукта хорошие. И овсянка, и молоко сами по себе нормальные продукты, у нас к ним претензий нет. <...> Но они несовместимые, — отметила Малышева.
В овсянке содержится фитиновая кислота. Её соединение с молоком не позволяет кальцию, содержащемуся в молоке, всасываться в кровь. Это правило несочетаемости справедливо для всех видов каш, добавила Малышева.
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