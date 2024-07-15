Врач Уткина назвала неочевидные симптомы аппендицита у детей

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девушка

Детский хирург Ксения Уткина рассказала, что основным симптомом аппендицита является боль в животе. Обычно она ноющая, постоянная и четко обозначается, то есть имеет постоянную локализацию.

Дети часто не могут четко рассказать и показать, что у них болит. Любая боль в животе у ребёнка требует обращения к врачу, подчеркнула Уткина.

Когда дело касается детей, диагностика может усложняться, поскольку на первый план выходит не боль в животе, а другие симптомы. 

Неочевидные симптомы аппендицита у детей младшего возраста:
  • слабость, 
  • вялость, 
  • снижение аппетита, 
  • ребенок может принимать вынужденное положение при движениях или лежа (беречь пораженную сторону),
  • тошнота и рвота на фоне воспалительной интоксикации.

Особенно сложны случаи, когда аппендикс располагается нетипично («низко» — в полости малого таза, «высоко» — под печенью, и так далее.

— Кроме того, боль в животе может быть симптомом других хирургических заболеваний, таких как кишечная инвагинация, дивертикулит, кишечная непроходимость, инородные тела брюшной полости, острые гинекологические заболевания у девочек и другое,предупредила эксперт.

При аппендиците воспаляется аппендикс — отросток кишки. Спровоцировать его могут разные причины — от калового камня или фруктовой косточки, попавшей в просвет аппендикса, до спазма сосудов.

Классические признаки аппендицита:

1. Боль в правом нижнем квадранте живота. Боль начинается обычно вокруг пупка и затем перемещается в правый нижний квадрант живота. Она может быть острая и интенсивная.

2. Потеря аппетита, тошнота.

3. Рвота может быть одним из симптомов аппендицита, особенно если сопровождается болью в животе.

4. Повышение температуры.

5. Болезненность при нажатии: при нажатии на правый нижний квадрант живота может возникать болезненность или дискомфорт.

6. Изменение стула: понос или запор.

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Теги : аппендицит, дети