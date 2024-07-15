Врач Уткина назвала неочевидные симптомы аппендицита у детей
Детский хирург Ксения Уткина рассказала, что основным симптомом аппендицита является боль в животе. Обычно она ноющая, постоянная и четко обозначается, то есть имеет постоянную локализацию.
Дети часто не могут четко рассказать и показать, что у них болит. Любая боль в животе у ребёнка требует обращения к врачу, подчеркнула Уткина.
Когда дело касается детей, диагностика может усложняться, поскольку на первый план выходит не боль в животе, а другие симптомы.
Неочевидные симптомы аппендицита у детей младшего возраста:
- слабость,
- вялость,
- снижение аппетита,
- ребенок может принимать вынужденное положение при движениях или лежа (беречь пораженную сторону),
- тошнота и рвота на фоне воспалительной интоксикации.
Особенно сложны случаи, когда аппендикс располагается нетипично («низко» — в полости малого таза, «высоко» — под печенью, и так далее.
— Кроме того, боль в животе может быть симптомом других хирургических заболеваний, таких как кишечная инвагинация, дивертикулит, кишечная непроходимость, инородные тела брюшной полости, острые гинекологические заболевания у девочек и другое, — предупредила эксперт.
При аппендиците воспаляется аппендикс — отросток кишки. Спровоцировать его могут разные причины — от калового камня или фруктовой косточки, попавшей в просвет аппендикса, до спазма сосудов.
Классические признаки аппендицита:
1. Боль в правом нижнем квадранте живота. Боль начинается обычно вокруг пупка и затем перемещается в правый нижний квадрант живота. Она может быть острая и интенсивная.
2. Потеря аппетита, тошнота.
3. Рвота может быть одним из симптомов аппендицита, особенно если сопровождается болью в животе.
4. Повышение температуры.
5. Болезненность при нажатии: при нажатии на правый нижний квадрант живота может возникать болезненность или дискомфорт.
6. Изменение стула: понос или запор.
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