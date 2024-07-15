Врач Уткина назвала неочевидные симптомы аппендицита у детей

слабость,

вялость,

снижение аппетита,

ребенок может принимать вынужденное положение при движениях или лежа (беречь пораженную сторону),

тошнота и рвота на фоне воспалительной интоксикации.

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