Дерматолог Баранова: масло чайного дерева снимает зуд при укусах комаров и предотвращает инфекцию
Врач-терапевт, дерматолог Ирина Баранова рассказала, как облегчить зуд при укусах комаров и не допустить развитие инфекции. Так, поможет эфирное масло чайного дерева.
— Эфирное масло чайного дерева обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Оно эффективно снимает зуд и предотвращает инфекцию, — написала медик.
Нужно смешать несколько капель масла чайного дерева с кокосовым или оливковым маслом и нанести на место укуса.
Поможет алоэ вера, известное успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Нужно срезать лист алоэ, выдавить содержимое и нанести его на место укуса.
Мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, помогает уменьшить зуд и ускоряет заживление кожи. Нужно нанести на место укуса и через 15-20 минут смыть теплой водой.
Пищевая сода помогает нейтрализовать кислотность укуса и уменьшить зуд и воспаление. Сделайте кашицу из соды и нанесите на место укуса.
Также помогут овсянка и листья базилика (размять несколько свежих листьев и нанести их сок на место укуса).
Если зуд и воспаление не проходят или усиливаются, нужно обратиться к врачу.
Если вы ищете натуральные средства от комаров, вот несколько вариантов:
1. Эфирные масла: лаванды, эвкалипта, гвоздики или чайного дерева. Они имеют отпугивающие свойства для комаров. Нужно добавить несколько капель этих масел в диффузор или смешать с носителем, таким как кокосовое масло, и нанести на кожу.
2. Цитрусовые. Комары не любят запах цитрусовых фруктов, таких как лимон, апельсин или грейпфрут.
3. Яблочный уксус. Комары также не любят запах яблочного уксуса. Можно смешать яблочный уксус с водой и использовать его в качестве спрея для отпугивания комаров.
4. Ванилин.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Ирина Баранова
Медицина
Врач-терапевт, дерматолог, к.м.н.
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