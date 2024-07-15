Дерматолог Баранова: масло чайного дерева снимает зуд при укусах комаров и предотвращает инфекцию

— написала медик.Нужно смешать несколько капель масла чайного дерева с кокосовым или оливковым маслом и нанести на место укуса.Поможет алоэ вера, известное успокаивающими и противовоспалительными свойствами. Нужно срезать лист алоэ, выдавить содержимое и нанести его на место укуса.Мед обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, помогает уменьшить зуд и ускоряет заживление кожи. Нужно нанести на место укуса и через 15-20 минут смыть теплой водой.Пищевая сода помогает нейтрализовать кислотность укуса и уменьшить зуд и воспаление. Сделайте кашицу из соды и нанесите на место укуса.Также помогут овсянка и листья базилика (размять несколько свежих листьев и нанести их сок на место укуса).Если зуд и воспаление не проходят или усиливаются, нужно обратиться к врачу.1. Эфирные масла: лаванды, эвкалипта, гвоздики или чайного дерева. Они имеют отпугивающие свойства для комаров. Нужно добавить несколько капель этих масел в диффузор или смешать с носителем, таким как кокосовое масло, и нанести на кожу.2. Цитрусовые. Комары не любят запах цитрусовых фруктов, таких как лимон, апельсин или грейпфрут.3. Яблочный уксус. Комары также не любят запах яблочного уксуса. Можно смешать яблочный уксус с водой и использовать его в качестве спрея для отпугивания комаров.4. Ванилин.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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