Врач Сагова: лимоны и лаймы препятствуют образованию камней в почках

Продукты, богатые оксалатами (шпинат, ревень, свекла)

Необходимо уменьшить потребление поваренной соли

Ограничить потребление продуктов с высоким содержанием пуринов (красное мясо, субпродукты).

Образованию камней в почках препятствуют цитрусовые (лимоны, лаймы, апельсины), вернее, лимонная кислота. Это происходит за счет увеличения кислотности мочи.Овес, коричневый рис, киноа богаты не только клетчаткой, но и магнием, что дополнительно снижает риск образования камней. Полезны чечевица, фасоль и другие бобовые.Важную роль в защите от образования камней в почках играют молочные продукты, содержащие кальций. Он связывается с оксалатом в ЖКТ, снижая его всасывание.Курица, рыба и яйца — отличные источники белка, они не содержат высокого уровня пуринов, что помогает уменьшить риск образования мочекислых камней.Важно пить достаточное количество воды.1. Острая боль в области поясницы или боковой части живота, которая может отдавать в пах или внутреннюю часть бедра. Боль может приходить и уходить, часто называется «почечной коликой».2. Моча может иметь розоватый или красный оттенок из-за наличия крови.3. Увеличение частоты мочеиспускания, особенно если камень находится в мочевом пузыре.4. Может возникать дискомфорт или жжение во время мочеиспускания.5. Тошнота и рвота из-за сильной боли.6. Неприятный запах или мутность мочи.7. Если камни вызывают инфекцию, могут возникнуть симптомы, такие как высокая температура и озноб.Читайте также: Хирург-онколог Карасев назвал нехватку сил возможным признаком рака Еще можно почитать: Гастроэнтеролог Вялов предупредил об особой опасности пива для желудка Читайте далее: Медики назвали постоянно вздутый живот главным признаком самого «тихого» вида рака

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