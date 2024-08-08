Врач Сагова: лимоны и лаймы препятствуют образованию камней в почках

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лимоны

Как рассказала врач-нефролог Танзила Сагова, одни продукты провоцируют образование камней в почках, а другие, напротив, помогают избежать этого. 

Образованию камней в почках препятствуют цитрусовые (лимоны, лаймы, апельсины), вернее, лимонная кислота. Это происходит за счет увеличения кислотности мочи.

— Важно также потреблять достаточное количество клетчатки, которая помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и защищает от образования камней в почках, — отметила медик.

Овес, коричневый рис, киноа богаты не только клетчаткой, но и магнием, что дополнительно снижает риск образования камней. Полезны чечевица, фасоль и другие бобовые.

Важную роль в защите от образования камней в почках играют молочные продукты, содержащие кальций. Он связывается с оксалатом в ЖКТ, снижая его всасывание.

Курица, рыба и яйца — отличные источники белка, они не содержат высокого уровня пуринов, что помогает уменьшить риск образования мочекислых камней.

Важно пить достаточное количество воды.

Каких продуктов следует избегать при расположенности к образованию камней в почках?
  • Продукты, богатые оксалатами (шпинат, ревень, свекла)
  • Необходимо уменьшить потребление поваренной соли 
  • Ограничить потребление продуктов с высоким содержанием пуринов (красное мясо, субпродукты).

Камни в почках могут вызывать различные симптомы:

1. Острая боль в области поясницы или боковой части живота, которая может отдавать в пах или внутреннюю часть бедра. Боль может приходить и уходить, часто называется «почечной коликой».

2. Моча может иметь розоватый или красный оттенок из-за наличия крови.

3. Увеличение частоты мочеиспускания, особенно если камень находится в мочевом пузыре.

4. Может возникать дискомфорт или жжение во время мочеиспускания.

5. Тошнота и рвота из-за сильной боли.

6. Неприятный запах или мутность мочи.

7. Если камни вызывают инфекцию, могут возникнуть симптомы, такие как высокая температура и озноб.

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