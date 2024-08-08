Онколог Карасев рассказал, какая опасная перемена во внешности может указывать на начало рака: подмышки, шея

Увеличение лимфатических узлов (чаще всего в области шеи, подмышек или паха)

Ночной пот

Лихорадка

Усталость

Потеря аппетита и веса

Зуд кожи

Боль в области лимфатических узлов

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