Онколог Карасев рассказал, какая опасная перемена во внешности может указывать на начало рака: подмышки, шея
Необходимо проверять свои лимфоузлы, чтобы заметить их увеличение. Об этом в своем блоге рассказал хирург-онколог Иван Карасев.
Особое внимание нужно уделять области подмышек, шее и зоне над ключицей.
— При проблемах с лимфатической системой страдает весь организм. Если оставить увеличенные лимфоузлы без внимания, может развиться рак лимфатической системы, — отметил медик.
Также должна насторожить общая отечность тела и появление шишек на коже. Если пациенты обращаются к онкологам вовремя, то выздоравливают в 90% случаев, подчеркнул Карасев.
Рак лимфатической системы, также известный как лимфома, — группа заболеваний, возникающих из клеток лимфатической системы, которая является частью иммунной системы организма. Лимфома делится на две основные категории:
Ходжкинская лимфома. Характеризуется наличием специфических клеток, называемых клетками Рида-Штернберга. Она обычно имеет более предсказуемый и благоприятный прогноз.
Неходжкинская лимфома. Включает разнообразные подтипы лимфом, они могут иметь различные характеристики и прогнозы. Неходжкинская лимфома может развиваться более агрессивно и иметь более сложное течение.
Признаки:
- Увеличение лимфатических узлов (чаще всего в области шеи, подмышек или паха)
- Ночной пот
- Лихорадка
- Усталость
- Потеря аппетита и веса
- Зуд кожи
- Боль в области лимфатических узлов
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Карасев
Медицина
хирург-онколог
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