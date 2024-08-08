Онколог Карасев рассказал, какая опасная перемена во внешности может указывать на начало рака: подмышки, шея

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Необходимо проверять свои лимфоузлы, чтобы заметить их увеличение. Об этом в своем блоге рассказал хирург-онколог Иван Карасев.

Особое внимание нужно уделять области подмышек, шее и зоне над ключицей.

— При проблемах с лимфатической системой страдает весь организм. Если оставить увеличенные лимфоузлы без внимания, может развиться рак лимфатической системы, — отметил медик.

Также должна насторожить общая отечность тела и появление шишек на коже. Если пациенты обращаются к онкологам вовремя, то выздоравливают в 90% случаев, подчеркнул Карасев.

Рак лимфатической системы, также известный как лимфома, — группа заболеваний, возникающих из клеток лимфатической системы, которая является частью иммунной системы организма. Лимфома делится на две основные категории:

Ходжкинская лимфома. Характеризуется наличием специфических клеток, называемых клетками Рида-Штернберга. Она обычно имеет более предсказуемый и благоприятный прогноз.

Неходжкинская лимфома. Включает разнообразные подтипы лимфом, они могут иметь различные характеристики и прогнозы. Неходжкинская лимфома может развиваться более агрессивно и иметь более сложное течение.

Признаки:
  • Увеличение лимфатических узлов (чаще всего в области шеи, подмышек или паха)
  • Ночной пот
  • Лихорадка
  • Усталость
  • Потеря аппетита и веса
  • Зуд кожи
  • Боль в области лимфатических узлов

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Иван Карасев
Иван Карасев
Медицина
хирург-онколог
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