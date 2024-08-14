Переизбыток калия, резкое снижение давления: диетолог Карсиева рассказала, что будет, если съесть слишком много арбуза
Арбузы полезны, они содержат витамины, каротиноиды, калий и другие полезные элементы. Однако именно арбузами легко отравиться, если они некачественные.
Врач-диетолог Сабина Карсиева перечислила симптомы отравления арбузом:
тошнота,
рвота,
диарея,
дискомфорт или боли в животе,
подъем температуры и слабость.
— Если симптомы нарастают, необходимо вызвать скорую помощь, — отметила медик АиФ.
Карсиева предостерегла от чрезмерного употребления арбузов. В них слишком много сахара, это приводит к сильной гликемической нагрузке, особенно у тех, кто страдает сахарным диабетом.
Кроме того, переизбыток антиоксиданта ликопина вызывает тошноту и диарею, особенно у пожилых людей.
У людей с гиперкалиемией может произойти спазм мышц и аритмия, резкое снижение давления. При проблемах с почками могут быть сильные отеки.
Врач рассказала интересный факт об арбузных семечках. Они содержат большие дозы макроэлементов. Вопреки сложившемуся мнению, семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита и не вызывают развития кишечной непроходимости, а наоборот, очищают ЖКТ, так как богаты пищевыми волокнами.
Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала максимально допустимую ежедневную порцию арбузов. По ее словам, среднестатистический человек при сбалансированном питании больше 600 граммов арбуза или дыни съесть не сможет.
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