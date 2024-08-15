Поместите мякоть в воду: эксперт рассказала, как выявить опасный арбуз с нитратами

цвет мякоти ярко-красный с фиолетовым оттенком,

белые и желтые прожилки,

отсутствие зернистости арбузного среза,

окрашивание семечек в желтовато-оранжевый цвет,

трещиноватость.

Покупать арбузы у проверенных производителей.

Избегать арбузов с ярко выраженными признаками химической обработки.

Употреблять арбузы в разумных количествах.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.