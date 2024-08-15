Поместите мякоть в воду: эксперт рассказала, как выявить опасный арбуз с нитратами
Сейчас сезон арбузов, но не все они полезны. О том, как выявить арбуз с нитратами, рассказала эксперт Татьяна Путина.
— Если поместить мякоть арбуза в воду 18-20 градусов, то при наличии нитратов она окрасится в розово-красноватый цвет, — отметила специалист.
Основные признаки наличия нитратов:
- цвет мякоти ярко-красный с фиолетовым оттенком,
- белые и желтые прожилки,
- отсутствие зернистости арбузного среза,
- окрашивание семечек в желтовато-оранжевый цвет,
- трещиноватость.
Разрывы и полости в мякоти говорят о наличии гормона роста и переспелости.
Кроме того, наличие нитратов можно определить при помощи индикаторных полосок или переносного компактного нитратомера. Больше всего нитратов накапливается в арбузной корке.
Нитраты — химические соединения, они накапливаются в некоторых овощах и фруктах, включая арбузы. Что важно знать?
В организме нитраты могут превращаться в нитриты, которые, в свою очередь, связываются с гемоглобином и снижают его способность переносить кислород. Это приводит к метгемоглобинемии — состоянию, опасному для здоровья.
Нитриты могут образовывать нитрозамины, которые являются потенциально канцерогенными веществами и повышают риск развития рака.
Высокое содержание нитратов вызывает расстройства пищеварения, такие как тошнота и диарея.
Чтобы минимизировать риск, рекомендуется:
- Покупать арбузы у проверенных производителей.
- Избегать арбузов с ярко выраженными признаками химической обработки.
- Употреблять арбузы в разумных количествах.
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