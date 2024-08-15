Поместите мякоть в воду: эксперт рассказала, как выявить опасный арбуз с нитратами

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арбузы

Сейчас сезон арбузов, но не все они полезны. О том, как выявить арбуз с нитратами, рассказала эксперт Татьяна Путина.

— Если поместить мякоть арбуза в воду 18-20 градусов, то при наличии нитратов она окрасится в розово-красноватый цвет,отметила специалист.

Основные признаки наличия нитратов: 
  • цвет мякоти ярко-красный с фиолетовым оттенком, 
  • белые и желтые прожилки, 
  • отсутствие зернистости арбузного среза, 
  • окрашивание семечек в желтовато-оранжевый цвет, 
  • трещиноватость.

Разрывы и полости в мякоти говорят о наличии гормона роста и переспелости. 

Кроме того, наличие нитратов можно определить при помощи индикаторных полосок или переносного компактного нитратомера. Больше всего нитратов накапливается в арбузной корке.

Нитраты — химические соединения, они накапливаются в некоторых овощах и фруктах, включая арбузы. Что важно знать?

В организме нитраты могут превращаться в нитриты, которые, в свою очередь, связываются с гемоглобином и снижают его способность переносить кислород. Это приводит к метгемоглобинемии — состоянию, опасному для здоровья.

Нитриты могут образовывать нитрозамины, которые являются потенциально канцерогенными веществами и повышают риск развития рака.

Высокое содержание нитратов вызывает расстройства пищеварения, такие как тошнота и диарея.

Чтобы минимизировать риск, рекомендуется:
  • Покупать арбузы у проверенных производителей.
  • Избегать арбузов с ярко выраженными признаками химической обработки.
  • Употреблять арбузы в разумных количествах.
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