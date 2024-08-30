Врач Кабанов: стакан семечек по калорийности сопоставим со свиной отбивной
По словам врача-диетолога Алексея Кабанова, людям с лишним весом стоит воздержаться от употребления семечек, особенно жаренных. Они очень калорийны — в жареных содержится до 700 килокалорий на 100 граммов продукта.
— А в 100 граммах свинины, например, около 470 килокалорий на 100 граммов. Так что стакан семечек можно смело сравнить с хорошей свиной отбивной, — отметил специалист.
В жареных семечках (а выбирают обычно именно их) содержатся вредные вещества, с которыми организму сложно бороться.
При этом натуральные семена подсолнуха очень полезны: в них много ненасыщенных жиров, которых многим не хватает в рационе.
Несмотря на высокую калорийность, семечки полезны благодаря содержанию витаминов, минералов и антиоксидантов. Умеренное потребление семечек может быть частью здорового рациона, но важно следить за порциями, особенно если вы контролируете калорийность.
Какие еще продукты обладают высокой калорийностью?
- Миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки содержат от 500 до 700 калорий на 100 граммов.
- Темный шоколад (70% и выше) может содержать от 500 до 600 калорий на 100 граммов.
- Оливковое, кокосовое и сливочное масла имеют около 900 калорий на 100 граммов.
- Сало и некоторые виды колбас могут содержать до 800-900 калорий на 100 граммов.
- Некоторые сыры, такие как пармезан или чеддер, содержат от 350 до 450 калорий на 100 граммов.
- Авокадо содержит около 160 калорий на 100 граммов из-за высокого содержания жиров.
- Кремовые десерты и пирожные могут содержать от 300 до 600 калорий на порцию в зависимости от ингредиентов.
- Бургеры, картофель фри и другие блюда быстрого питания могут содержать от 500 до 1500 калорий в зависимости от порции и состава.
- Газированные напитки и энергетики могут содержать от 150 до 300 калорий на порцию.
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