Врач Кабанов: стакан семечек по калорийности сопоставим со свиной отбивной

Миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки содержат от 500 до 700 калорий на 100 граммов.

Темный шоколад (70% и выше) может содержать от 500 до 600 калорий на 100 граммов.

Оливковое, кокосовое и сливочное масла имеют около 900 калорий на 100 граммов.

Сало и некоторые виды колбас могут содержать до 800-900 калорий на 100 граммов.

Некоторые сыры, такие как пармезан или чеддер, содержат от 350 до 450 калорий на 100 граммов.

Авокадо содержит около 160 калорий на 100 граммов из-за высокого содержания жиров.

Кремовые десерты и пирожные могут содержать от 300 до 600 калорий на порцию в зависимости от ингредиентов.

Бургеры, картофель фри и другие блюда быстрого питания могут содержать от 500 до 1500 калорий в зависимости от порции и состава.

Газированные напитки и энергетики могут содержать от 150 до 300 калорий на порцию.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.