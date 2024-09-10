Потери обоняния и сильной слабости нет: врачи назвали симптомы нового штамма ковида

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мужчина

Заболеваемость коронавирусом стремительно растет, что связано, в том числе, с сезонностью. Роспотребнадзор сообщал, что есть и летальные случаи.

Какие отличительные симптомы у новых штаммов ковида? По словам медиков, сейчас у заразившихся коронавирусом не пропадает обоняние, нет тотальной слабости.

Терапевт, гастроэнтеролог Полина Шубина рассказала, что в этом году выявлены варианты штамма COVID-19 эрис и пирола, а летом появился новый вариант омикрона FliRT.

— Каждый новый штамм отличается большей вирулентностью, то есть он более заразный. При этом сама болезнь протекает легче, без серьезных осложнений, — отметила медик.

Симптомы:

  • заложенность носа;
  • першение в горле;
  • сухой кашель;
  • температура не выше 38,5;
  • реже: тошнота, рвота, жидкий стул, головные боли, слабость и утомляемость.

Таким образом, сейчас отличить ковид от других вирусов только на основании жалоб невозможно, необходим тест.

Ранее о симптомах штамма FliRT  рассказывал врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, пика можно ожидать в середине-конце сентября. 

Для варианта FliRT характерны:
  • сильный насморк;
  • сильная боль в горле, голос может стать осиплым;
  • сильный кашель;
  • слабость;
  • потливость.

— Именно сочетание мучительной боли в горле с сильным насморком и длительной заложенностью носа отличается нынешний вариант ковида от других ОРВИ, — отмечал врач.

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