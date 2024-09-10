Потери обоняния и сильной слабости нет: врачи назвали симптомы нового штамма ковида

заложенность носа;

першение в горле;

сухой кашель;

температура не выше 38,5;

реже: тошнота, рвота, жидкий стул, головные боли, слабость и утомляемость.

сильный насморк;

сильная боль в горле, голос может стать осиплым;

сильный кашель;

слабость;

потливость.

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