Онколог Черемушкин назвал причины развития рака языка, среди которых горячий чай и зубные протезы

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чай

Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин назвал факторы, провоцирующие развитие рака языка. Это курение, частые ожоги и травмирование органа.

— Так что миф, что от ожогов можно заработать рак, — вовсе не миф. Язык повреждается часто, так как люди прикусывают его, обжигают, протезы натирают, и для диагностики достаточно сложно, так как слизистая языка постоянно меняется, — отметил Черемушкин.

Рак языка довольно сложно поддается лечению, предупредил медик.

Симптомы

Рак языка проявляется в виде язв, опухолей. Могут быть боли, проблемы при глотании, изменение голоса и онемение языка, изменения в цвете или текстуре языка.

К факторам риска болезни относятся курение, употребление алкоголя, инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ), плохая гигиена полости рта и хронические воспалительные заболевания.

Для снижения риска развития рака языка рекомендуется избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя, поддерживать хорошую гигиену полости рта и регулярно проходить медицинские осмотры.

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