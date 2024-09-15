Онколог Черемушкин назвал причины развития рака языка, среди которых горячий чай и зубные протезы
Онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин назвал факторы, провоцирующие развитие рака языка. Это курение, частые ожоги и травмирование органа.
— Так что миф, что от ожогов можно заработать рак, — вовсе не миф. Язык повреждается часто, так как люди прикусывают его, обжигают, протезы натирают, и для диагностики достаточно сложно, так как слизистая языка постоянно меняется, — отметил Черемушкин.
Рак языка довольно сложно поддается лечению, предупредил медик.
Симптомы
Рак языка проявляется в виде язв, опухолей. Могут быть боли, проблемы при глотании, изменение голоса и онемение языка, изменения в цвете или текстуре языка.
К факторам риска болезни относятся курение, употребление алкоголя, инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ), плохая гигиена полости рта и хронические воспалительные заболевания.
Для снижения риска развития рака языка рекомендуется избегать курения и чрезмерного употребления алкоголя, поддерживать хорошую гигиену полости рта и регулярно проходить медицинские осмотры.
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