Исследование: постоянная усталость и ночная потливость могут указывать на рак крови

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Одним из ранних и наиболее распространенных признаков рака крови является постоянная усталость. Результаты исследования опубликованы в The Health.

Лейкемия, лимфома и миелома — три самых распространенных типа рака крови. Они поражают разные виды клеток крови.

Лейкемия развивается, когда аномальные лейкоциты бесконтрольно растут, что может нарушить выработку красных кровяных телец и тромбоцитов.

Лимфома поражает лимфоциты, тип белых кровяных телец, которые помогают организму бороться с инфекциями. Когда раковые лимфоциты бесконтрольно растут, они накапливаются в лимфатических узлах и тканях организма и изменяют функцию вашей иммунной системы.

Миелома поражает плазматические клетки, которые представляют собой белые кровяные тельца, вырабатывающие антитела для борьбы с инфекциями и болезнями. Аномальные плазматические клетки влияют на выработку антител, что ослабляет иммунную систему и увеличивает риск заражения.

У этих заболеваний есть общие симптомы:

Переутомление. Одним из ранних и наиболее распространенных признаков рака крови является постоянная усталость, которая не проходит после отдыха.

Частые инфекции. Рак крови влияет на функцию и выработку белых кровяных телец, которые помогают бороться с инфекцией.

Необычные кровоподтеки и кровотечения. Эти состояния могут нарушить способность организма вырабатывать нормальные тромбоциты, которые помогают крови правильно сворачиваться. 

Ночная потливость. Повышенное потоотделение по ночам часто встречается у людей с раком крови. Оно может быть настолько сильным, что пропитывает пижаму или простыни.

Лихорадка. Это может быть признаком воспаления, связанного с раком, или из-за токсинов, выделяемых в кровь раковыми клетками.

Немотивированная потеря веса.

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