Исследование: постоянная усталость и ночная потливость могут указывать на рак крови

Лейкемия, лимфома и миелома — три самых распространенных типа рака крови. Они поражают разные виды клеток крови.Лейкемия развивается, когда аномальные лейкоциты бесконтрольно растут, что может нарушить выработку красных кровяных телец и тромбоцитов.Лимфома поражает лимфоциты, тип белых кровяных телец, которые помогают организму бороться с инфекциями. Когда раковые лимфоциты бесконтрольно растут, они накапливаются в лимфатических узлах и тканях организма и изменяют функцию вашей иммунной системы.Миелома поражает плазматические клетки, которые представляют собой белые кровяные тельца, вырабатывающие антитела для борьбы с инфекциями и болезнями. Аномальные плазматические клетки влияют на выработку антител, что ослабляет иммунную систему и увеличивает риск заражения.. Одним из ранних и наиболее распространенных признаков рака крови является постоянная усталость, которая не проходит после отдыха.. Рак крови влияет на функцию и выработку белых кровяных телец, которые помогают бороться с инфекцией.Эти состояния могут нарушить способность организма вырабатывать нормальные тромбоциты, которые помогают крови правильно сворачиваться.Повышенное потоотделение по ночам часто встречается у людей с раком крови. Оно может быть настолько сильным, что пропитывает пижаму или простыни.. Это может быть признаком воспаления, связанного с раком, или из-за токсинов, выделяемых в кровь раковыми клетками.Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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