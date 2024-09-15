Daily Mail: в Британии 23-летняя женщина родила одного ребенка два раза

дефицит фолиевой кислоты (витамин B) в пище матери во время беременности

неконтролируемый диабет у матери

некоторые медикаменты (антибиотики, противосудорожные).

возраст матери

первенцы больше подвержены риску.

ожирение или чрезмерное потребление алкоголя беременной женщиной

при воздействие на беременную гипертермии в ранних сроках (сауна, джакузи).

По данным издания, 23-летняя женщина узнала на ранних стадиях беременности, что ребенок, скорее всего, родится с расщеплением позвоночника. Чтобы остановить прогрессирование заболевания, мать согласилась «родить» ребенка на шестом месяце беременности — медики достали мальчика, исправили дефект и вернули его обратно.Младенец еще раз «родился» на 38-й неделе и несколько дней в пробыл отделении интенсивной терапии, перенеся несколько операций. По прогнозам медиков, он вряд ли сможет ходить.Мать уверяет, что за год ребенок добился успехов, с ним много занимались. Она надеется, что их мальчик сможет ходить сам.Спина Бифида (Spina bifida) — расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врожденный дефект развития. Повреждения спинного мозга могут не только ограничить подвижность, но также вызвать расстройства мочеиспускания и дефекации.Считается, что расщепление позвоночника вызвано сочетанием генетических и внешних факторов. Дефицит фолиевой кислоты во время беременности также играет значительную роль.Так как точные причины расщепления позвоночника неизвестны, не существует какого-либо известного способа его надёжного предотвращения.Согласно исследованиям, эта аномалия развития встречается в 7 случаях на 10000 новорожденных. Существует несколько типов спина бифида, они имеют различную степень тяжести.По данным Центра Дикуля, причина расщепления позвоночника (spina bifida и другие дефекты) остается неизвестной, но вероятнее всего является следствием комбинации генетических, пищевых и факторов окружающей среды:Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

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