Daily Mail: в Британии 23-летняя женщина родила одного ребенка два раза

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В Британии женщина родила одного ребенка дважды. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, 23-летняя женщина узнала на ранних стадиях беременности, что ребенок, скорее всего, родится с расщеплением позвоночника. Чтобы остановить прогрессирование заболевания, мать согласилась «родить» ребенка на шестом месяце беременности — медики достали мальчика, исправили дефект и вернули его обратно.

Младенец еще раз «родился» на 38-й неделе и несколько дней в пробыл отделении интенсивной терапии, перенеся несколько операций. По прогнозам медиков, он вряд ли сможет ходить. 

Мать уверяет, что за год ребенок добился успехов, с ним много занимались. Она надеется, что их мальчик сможет ходить сам.

Спина Бифида (Spina bifida) — расщепление позвоночника, или неполное закрытие позвоночного канала. Это врожденный дефект развития. Повреждения спинного мозга могут не только ограничить подвижность, но также вызвать расстройства мочеиспускания и дефекации.

Считается, что расщепление позвоночника вызвано сочетанием генетических и внешних факторов. Дефицит фолиевой кислоты во время беременности также играет значительную роль. 

Так как точные причины расщепления позвоночника неизвестны, не существует какого-либо известного способа его надёжного предотвращения. 

Согласно исследованиям, эта аномалия развития встречается в 7 случаях на 10000 новорожденных. Существует несколько типов спина бифида, они имеют различную степень тяжести.

По данным Центра Дикуля, причина расщепления позвоночника (spina bifida и другие дефекты) остается неизвестной, но вероятнее всего является следствием комбинации генетических, пищевых и факторов окружающей среды:

  • дефицит фолиевой кислоты (витамин B) в пище матери во время беременности
  • неконтролируемый диабет у матери
  • некоторые медикаменты (антибиотики, противосудорожные).
  • возраст матери
  • первенцы больше подвержены риску.
  • ожирение или чрезмерное потребление алкоголя беременной женщиной
  • при воздействие на беременную гипертермии в ранних сроках (сауна, джакузи).

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