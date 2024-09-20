Врач Кутушов: бузина обладает мощными противовирусными свойствами и может вылечить простуду за один день
Врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов утверждает, что есть средство, способное вылечить простуду за один день. Об этом он написал в своем блоге.
— Речь идет об экстракте бузины, — отметил медик.
По его словам, «экстракт бузины является важным витаминным дополнением в домашней аптечке».
Специалист ссылается на исследование, проведенное Zacay-Rones во время эпидемии гриппа 1995 года в Панаме. Там для лечения использовали сок чёрной бузины. Участники эксперимента полностью излечивались за два дня, а улучшение наблюдалось уже после первого дня.
Кутушов отмечает, что в белках черной бузины содержится активное соединение антивирин, обладающее мощными противовирусными свойствами. Оно помогает гриппе, ОРВИ, синусите.
— Чтобы избежать отравления, плоды бузины перед употреблением прокипятите. Для приготовления чашки напитка достаточно двух ложек сухих плодов, которые нужно залить кипятком и варить в течение 5-10 минут, — написал специалист.
Он подчеркнул, что бузина может усиливать действие инсулина, лекарств от давления, ряда химиотерапевтических средств и слабительных.
Перед применением добавок с бузиной необходимо проконсультироваться с врачом.
Общие полезные свойства:
- Сок богат антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами.
- Черная бузина укрепляе иммунную систему и помогает в борьбе с простудами и гриппом.
- Сок обладает противовоспалительными свойствами.
- Может способствовать улучшению работы пищеварительной системы.
Аллергические реакции! У некоторых людей может быть аллергия на бузину, поэтому при первом употреблении рекомендуется быть осторожным.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
врач-токсиколог, профессор
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