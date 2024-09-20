Врач Кутушов: бузина обладает мощными противовирусными свойствами и может вылечить простуду за один день

Сок богат антиоксидантами, которые помогают защищать клетки от повреждений свободными радикалами.

Черная бузина укрепляе иммунную систему и помогает в борьбе с простудами и гриппом.

Сок обладает противовоспалительными свойствами.

Может способствовать улучшению работы пищеварительной системы.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.