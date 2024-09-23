В российском городе у комаров обнаружили вирус лихорадки Западного Нила. Он может вызывать менингит, миалгии и сыпь

Лихорадка

Головная боль

Боль в мышцах

Усталость

Сыпь

Люди старше 60 лет

Люди с ослабленным иммунитетом

Люди с хроническими заболеваниями

Избегание укусов комаров (использование репеллентов, защитной одежды)

Установка москитных сеток на окна и двери

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.