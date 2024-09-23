В российском городе у комаров обнаружили вирус лихорадки Западного Нила. Он может вызывать менингит, миалгии и сыпь

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комар

В Кусе Челябинской области у комаров нашли вирус лихорадки Западного Нила. Как рассказали в пресс-службе нацпарка «Таганай», возбудитель может вызывать у человека менингит, миалгии и сыпь.

Волгоградские ученые проводили исследования комаров в рамках мониторинга инфицированности животных вирусом лихорадки Западного Нила. В нацпарке собрали 210 комаров шести видов.

Из-за изменения климата ареал возбудителя лихорадки западного Нила значительно расширился. Люди заражаются уже как в Южном и Северо-Кавказском, так в Центральном, Уральском и Приволжском округах. 

— На территории национального парка положительных на наличие маркеров вируса лихорадки западного Нила кровососущих комаров не обнаружено, но РНК вируса выявлена у комаров Culex modestus, отловленных в Кусе, — говорится в сообщении.

Россиянам напомнили о важности применения репеллентов, особенно в период наибольшей активности насекомых.

Лихорадка западного Нила является природно-очаговой инфекцией. Вирус циркулирует между птицами и кровососущими комарами. В циркуляции могут участвовать клещи. Заражению подвержены лошади. Люди также подвержены заражению через укус инфицированных комаров.

У большинства людей инфекция протекает бессимптомно или вызывает легкие симптомы:
  • Лихорадка
  • Головная боль
  • Боль в мышцах
  • Усталость
  • Сыпь

В тяжёлых случаях наблюдается лихорадка, головная боль с развитием менингитов, миалгии, сыпи. 

Наиболее уязвимыми к тяжелым формам заболевания:

  • Люди старше 60 лет
  • Люди с ослабленным иммунитетом
  • Люди с хроническими заболеваниями
Основные меры профилактики:
  • Избегание укусов комаров (использование репеллентов, защитной одежды)
  • Установка москитных сеток на окна и двери

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