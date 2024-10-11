Нутрициолог Шах: капуста и редька снижают риск развития рака кишечника

Изменения в стуле: диарея или запоры, которые продолжаются более нескольких дней; изменение консистенции стула (например, он становится более тонким).

Кровь в стуле. Наличие крови (красной или темной) в стуле или на туалетной бумаге. Черный, смолистый стул указывает на внутреннее кровотечение.

Постоянные боли или дискомфорт в животе, включая спазмы или колики. Чувство полноты или вздутия.

Потеря аппетита или ощущение сытости после небольшого количества пищи.

Непроходимость кишечника.

Симптомы анемии, такие как бледность, головокружение и одышка.

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