Нутрициолог Шах: капуста и редька снижают риск развития рака кишечника
По словам врача-диетолога, нутрициолога Торал Шах, снизить риск развития рака кишечника помогут сезонные бюджетные продукты, которые содержат много витаминов, микроэлементов и клетчатки.
Медик рассказала Express, необходимо включить в свой рацион брокколи, редьку, редис, репу, брюссельскую, цветную и другие виды капусты. Они содержат большое количество растительных пищевых волокон, стимулирующих процесс пищеварения. Но важнее то, что они служат пищей для полезных бактерий, населяющих кишечник. Таким образом, формируется микробиота, поддерживающая организм в целом.
Крестоцветные овощи образуют активные соединения, такие как индол и сульфорафан. Они дополнительно снижают риск рака за счет противовоспалительных свойств.
Ранее врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов рассказывал о продуктах, способтсвующих профилактике рака. Он тоже советовал добавить в рацион брокколи — из-за содержания сульфорафана. Сульфорафан уменьшает размер и количество раковых клеток молочной железы.
Полезна морковь, в которой много полезных веществ, в том числе бета-каротин, который является мощным антиоксидантом.
— Есть несколько доказательных исследований, что регулярное употребление моркови снижает риск развития рака желудка на 26%. И на 18% — риск развития рака простаты, — отмечал специалист.
Среди других антираковых продуктов — фасоль, содержащая клетчатку, ягоды, богатые антоцианами. В список также вошли орехи, рыба, оливковое масло.
Классические признака рака кишечника:
- Изменения в стуле: диарея или запоры, которые продолжаются более нескольких дней; изменение консистенции стула (например, он становится более тонким).
- Кровь в стуле. Наличие крови (красной или темной) в стуле или на туалетной бумаге. Черный, смолистый стул указывает на внутреннее кровотечение.
- Постоянные боли или дискомфорт в животе, включая спазмы или колики. Чувство полноты или вздутия.
- Потеря аппетита или ощущение сытости после небольшого количества пищи.
- Непроходимость кишечника.
- Симптомы анемии, такие как бледность, головокружение и одышка.
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