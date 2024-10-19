Диетолог Кабанов: особенно сильно повышают холестерин свинина, баранина и жирное молоко

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мясо

По словам диетолога-консультанта, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, свинина и баранина особенно сильно повышают уровень холестерина в крови. 

Процесс повышения холестерина можно разделить на три составляющие. Первая — продукты, в которых содержится слишком много насыщенных жиров. 

— Это мясные продукты и производные от них колбасы и ветчина, молочные продукты, особенно жирное молоко. Особенно повышает вредный холестерин чрезмерное употребление жирных сортов мяса — свинины, баранины, отметил Кабанов.

Вторая составляющая — продукты с добавленным сахаром. Сладости в принципе повышают холестерин.

Третья — холестерин растет из-за недостатка продуктов с ненасыщенными жирами омега-3. Медик советует включать в рацион жирную рыбы, оливковое масло, грецкие орехи.

Напомним признаки повышенного холестерина в крови:

Боли в груди. Могут возникать из-за сужения артерий, что приводит к недостаточному кровоснабжению сердца.

При физической нагрузке или в покое может возникать одышка из-за сердечно-сосудистых проблем.

Постоянное чувство усталости, связанное с нарушением кровообращения.

Проблемы с памятью. Высокий уровень холестерина может влиять на когнитивные функции.

Наличие желтоватых пятен на коже (ксантелазмы) или вокруг глаз.

Повышенное артериальное давление часто связано с высоким уровнем холестерина.

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