Диетолог Кабанов: особенно сильно повышают холестерин свинина, баранина и жирное молоко
По словам диетолога-консультанта, замдиректора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, свинина и баранина особенно сильно повышают уровень холестерина в крови.
Процесс повышения холестерина можно разделить на три составляющие. Первая — продукты, в которых содержится слишком много насыщенных жиров.
— Это мясные продукты и производные от них колбасы и ветчина, молочные продукты, особенно жирное молоко. Особенно повышает вредный холестерин чрезмерное употребление жирных сортов мяса — свинины, баранины, — отметил Кабанов.
Вторая составляющая — продукты с добавленным сахаром. Сладости в принципе повышают холестерин.
Третья — холестерин растет из-за недостатка продуктов с ненасыщенными жирами омега-3. Медик советует включать в рацион жирную рыбы, оливковое масло, грецкие орехи.
Напомним признаки повышенного холестерина в крови:
Боли в груди. Могут возникать из-за сужения артерий, что приводит к недостаточному кровоснабжению сердца.
При физической нагрузке или в покое может возникать одышка из-за сердечно-сосудистых проблем.
Постоянное чувство усталости, связанное с нарушением кровообращения.
Проблемы с памятью. Высокий уровень холестерина может влиять на когнитивные функции.
Наличие желтоватых пятен на коже (ксантелазмы) или вокруг глаз.
Повышенное артериальное давление часто связано с высоким уровнем холестерина.
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