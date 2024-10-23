Врач Мясников: обезжиренные продукты провоцируют развитие диабета и болезней сердца
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о вреде обезжиренных продуктов. Речь об этом шла в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
Обезжиренные продукты провоцируют проблемы с сердцем, отметил медик. Впервые продукты начали обезжиривать в США.
— Но есть-то что-то надо — они начали замещать жиры углеводами, у них такой поднялся вал болезней сердца, что они начали исследовать и поняли, что сделали только хуже, — отметил Мясников.
Быстрые углеводы, если ими злоупотреблять, приводят к проблемам с инсулином. Это вызывает повышение уровня сахара в крови, что приводит к сахарному диабету второго типа.
Подробнее о вреде обезжиренных продуктов
Для улучшения вкуса обезжиренные продукты часто содержат добавленный сахар, что приводит к избыточному потреблению калорий и увеличению риска ожирения и диабета.
Удаление жиров может привести к потере важных витаминов (A, D, E, K), которые растворяются в жирах и необходимы для нормального функционирования организма.
Жиры помогают дольше сохранять чувство сытости. Обезжиренные продукты не дают такого ощущения, что приводит к перееданию.
Некоторые обезжиренные продукты содержат добавки, которые могут вызывать дискомфорт в пищеварительной системе, такие как искусственные подсластители или загустители.
Полезные жиры, такие как омега-3 и мононенасыщенные жиры, важны для здоровья сердца и мозга.
Исследования показывают, что чрезмерное потребление обезжиренных продуктов может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических заболеваний.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо
Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление
Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий