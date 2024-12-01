Токсиколог Кутушов назвал выпадение волос признаком пониженной кислотности желудка

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Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что выпадение волос и ломкость ногтей может быть признаком пониженной кислотности желудка.

Другие признаки: бледность, усталость и слабость, покалывание в руках и ногах.

— Пониженная кислотность — следствие, а не первопричина. Поэтому необходимо ее найти и устранить, — отметил медик в своём блоге.

Он назвал распространенные причины пониженной кислотности:

  • Атрофический гастрит. В этом случает перестают работать клетки, выделяющие желудочный сок. 
  • Helicobacter pylori. Борется с желудочным соком, чтобы создать себе более комфортные условия.
  • Приём средств, снижающих кислотность
  • Заболевания щитовидной железы.

Кутушов подчеркнул, что в случае низкой кислотности желудка организм плохо усваивает витамины и микроэлементы. Необходимо восполнять дефицит белка, железа, кальция, а также витамина В12.

Врач советует в этом случае есть небольшими порциями, но часто: чем меньшую порцию за один раз вы съедите, тем меньше нужно желудочной кислоты.

Подробнее об атрофическом гастрите

Это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка, при котором происходит атрофия (истончение) слизистой и снижение выработки желудочного сока. Может привести к нарушению пищеварения и усвоения питательных веществ.

Основные причины:

  • Автоиммунные реакции. В некоторых случаях организм начинает атаковать собственные клетки желудка, что приводит к их повреждению.
  • Хроническая инфекция Helicobacter pylori.
  • Долгосрочное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
  • Алкоголь и курение.
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Михаил Кутушов
Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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