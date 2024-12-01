Токсиколог Кутушов назвал выпадение волос признаком пониженной кислотности желудка

Атрофический гастрит. В этом случает перестают работать клетки, выделяющие желудочный сок.

Helicobacter pylori. Борется с желудочным соком, чтобы создать себе более комфортные условия.

Приём средств, снижающих кислотность

Заболевания щитовидной железы.

Автоиммунные реакции. В некоторых случаях организм начинает атаковать собственные клетки желудка, что приводит к их повреждению.

Хроническая инфекция Helicobacter pylori.

Долгосрочное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

Алкоголь и курение.

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