Токсиколог Кутушов назвал выпадение волос признаком пониженной кислотности желудка
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что выпадение волос и ломкость ногтей может быть признаком пониженной кислотности желудка.
Другие признаки: бледность, усталость и слабость, покалывание в руках и ногах.
— Пониженная кислотность — следствие, а не первопричина. Поэтому необходимо ее найти и устранить, — отметил медик в своём блоге.
Он назвал распространенные причины пониженной кислотности:
- Атрофический гастрит. В этом случает перестают работать клетки, выделяющие желудочный сок.
- Helicobacter pylori. Борется с желудочным соком, чтобы создать себе более комфортные условия.
- Приём средств, снижающих кислотность
- Заболевания щитовидной железы.
Кутушов подчеркнул, что в случае низкой кислотности желудка организм плохо усваивает витамины и микроэлементы. Необходимо восполнять дефицит белка, железа, кальция, а также витамина В12.
Врач советует в этом случае есть небольшими порциями, но часто: чем меньшую порцию за один раз вы съедите, тем меньше нужно желудочной кислоты.
Подробнее об атрофическом гастрите
Это хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка, при котором происходит атрофия (истончение) слизистой и снижение выработки желудочного сока. Может привести к нарушению пищеварения и усвоения питательных веществ.
Основные причины:
- Автоиммунные реакции. В некоторых случаях организм начинает атаковать собственные клетки желудка, что приводит к их повреждению.
- Хроническая инфекция Helicobacter pylori.
- Долгосрочное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
- Алкоголь и курение.
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Михаил Кутушов
Медицина
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук
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