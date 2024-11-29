Врач-токсиколог Кутушов: универсальной схемы приема витаминов нет
Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказал, что универсальной схемы приема витаминов нет — каждый случай нужно рассматривать индивидуально.
— Потребность в микроэлементах связана с полом, возрастом, привычками, образом жизни и состоянием здоровья, — отметил медик.
Те, кто принимает витамины «на всякий случай», не зная о своих истинных дефицитах (это показывают анализы) рискуют прийти к гипервитаминозу. Это не менее вредно, чем недостаток витаминов.
Слабость, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи — все это может быть как признаком дефицита витаминов, так и других проблем со здоровьем.
Консультация врача нужна еще и потому, что некоторые витамины и минералы могут влиять на усвоение друг друга. Например, железо лучше усваивается с витамином С, а кальций может снижать усвоение цинка.
Лучшие источники хорошего самочувствия — сбалансированное питание, здоровый сон, прогулки на свежем воздухе и регулярные медосмотры, подчеркнул медик.
Подробнее о гипертвитаминозе.
Гипервитаминоз — это состояние, вызванное избыточным потреблением витаминов, особенно жирорастворимых (A, D, E и K).
Гипервитаминоз A:
- Головная боль
- Тошнота и рвота
- Усталость
- Раздражительность
- Сухость кожи и слизистых оболочек
- Потеря аппетита
- Увеличение печени
Гипервитаминоз D:
- Высокий уровень кальция в крови (гиперкальциемия)
- Тошнота и рвота
- Слабость и усталость
- Частое мочеиспускание
- Жажда
- Боли в костях
Гипервитаминоз E:
- Увеличение риска кровотечений
- Проблемы с желудочно-кишечным трактом (тошнота, диарея)
- Усталость и слабость
Гипервитаминоз K редко встречается, но может вызывать:
- Проблемы с коагуляцией крови
- Аллергические реакции
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаил Кутушов
Медицина
врач-токсиколог
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