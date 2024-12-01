Врач Федулов посоветовал не есть на ночь бобовые и картофель
Как рассказал врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов, некоторые продукты, съеденные перед сном, приводят к вздутию, отекам и ожирению.
Вздутие и боли в желудке вызывают бобовые. А богатые крахмалом овощи (картофель, кукуруза) повышают уровень сахара в крови и способствуют набору веса.
Медик рекомендует не есть перед сном и некоторые фрукты. Виноград, бананы, сладкие груши содержат слишком много сахара.
— Эти продукты допускаются в ограниченном количестве в первой половине дня, физическая активность позволит избежать нежелательных эффектов, — отметил медик.
Вечером, если захотелось есть, можно съесть белковую пищу, овощи, фрукты, кроме вышеуказанных. Последний прием пищи должен быть за 2-3 часа до сна, чтобы пищеварительная система отдохнула, как и весь организм.
Если аппетит проснулся поздней ночью, съешьте овощи, овощной салат, запеченную куриную грудку, индейку или пару яиц, советует врач. Порция не должна превышать 100 граммов.
Острое, соленое, сладкое задерживает жидкость, утром будут отеки.
Ранее врач-терапевт, нутрициолог Анастасия Атюнина назвала вечернее переедание «опасным увлечением» — оно «незаметно переходит в сильную зависимость».
— Если в течение дня не было нормального приема пищи, а вечером человек наелся, то повышается риск набора веса. В жир вечерние калории уйдут не из-за того, что они вечерние, а потому что единственные, — объяснила врач.
Сон тоже вряд ли будет качественным — организм будет занят перевариванием пищи. Недосып приводит к усилению аппетита, и возникает замкнутый круг.
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