JAMA Cardiology: в этом возрасте у детей начинаются проблемы с сердцем

рацион питания,

физическая активность,

продолжительность сна,

индекс массы тела,

артериальное давление,

воздействие курения, в том числе пассивного.

Ребенок быстро устает во время физической активности или даже в повседневной жизни.

Затрудненное дыхание или одышка, особенно во время игр или физической активности.

Жалобы на дискомфорт или боль в области груди.

Ненормально быстрое сердцебиение (тахикардия) или нерегулярный ритм сердца.

Посинение губ, пальцев рук и ног (цианоз) может указывать на недостаток кислорода в крови.

Отечность в области ног, лодыжек или живота.

Замедленный рост или недостаточный набор веса могут быть признаками сердечных заболеваний.

Повышенная предрасположенность к инфекциям может быть связана с сердечными проблемами.

Избыточная потливость, особенно во время сна или легкой физической активности.

Проблемы со сном, такие как частые пробуждения или беспокойный сон.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.