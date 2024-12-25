JAMA Cardiology: в этом возрасте у детей начинаются проблемы с сердцем
Первые проблемы с сердцем могут начаться в раннем возрасте, сообщили ученые. Результат их масштабного исследования опубликованы в издании JAMA Cardiology.
Специалисты изучили данные о состоянии здоровья более 1500 детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Индивидуально оценивались:
- рацион питания,
- физическая активность,
- продолжительность сна,
- индекс массы тела,
- артериальное давление,
- воздействие курения, в том числе пассивного.
Исследователи рассчитали индекс здоровья сердца, указывающий на риск сердечного приступа у детей в дальнейшей жизни.
Оказалось, что показатели здоровья сердечно-сосудистой системы начинают ухудшаться примерно в десятилетнем возрасте во всех группах, которые плохо едят и мало двигаются.
Обычно именно в этом возрасте начинаются первые проблемы, связанные с неправильным образом жизни (фастфуд, гиподинамия, возросшие нагрузки).
Физическая нагрузка и сбалансированный рацион помогают снизить риск ожирения, а заодно укрепляют сердечно-сосудистую систему.
Важно обращать внимание на следующие симптомы у детей:
- Ребенок быстро устает во время физической активности или даже в повседневной жизни.
- Затрудненное дыхание или одышка, особенно во время игр или физической активности.
- Жалобы на дискомфорт или боль в области груди.
- Ненормально быстрое сердцебиение (тахикардия) или нерегулярный ритм сердца.
- Посинение губ, пальцев рук и ног (цианоз) может указывать на недостаток кислорода в крови.
- Отечность в области ног, лодыжек или живота.
- Замедленный рост или недостаточный набор веса могут быть признаками сердечных заболеваний.
- Повышенная предрасположенность к инфекциям может быть связана с сердечными проблемами.
- Избыточная потливость, особенно во время сна или легкой физической активности.
- Проблемы со сном, такие как частые пробуждения или беспокойный сон.
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