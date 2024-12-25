JAMA Cardiology: в этом возрасте у детей начинаются проблемы с сердцем

184 Фото: https://unsplash.com/photos/closeup-photo-of-baby-on-blue-blanket-WCbCRXk7nmU
ребенок

Первые проблемы с сердцем могут начаться в раннем возрасте, сообщили ученые. Результат их масштабного исследования опубликованы в издании JAMA Cardiology.

Специалисты изучили данные о состоянии здоровья более 1500 детей в возрасте от 3 до 16 лет. 

Индивидуально оценивались: 

  • рацион питания, 
  • физическая активность, 
  • продолжительность сна, 
  • индекс массы тела, 
  • артериальное давление, 
  • воздействие курения, в том числе пассивного.
Также оценивался уровень сахара и холестерина в крови у детей в двух возрастных категориях: от 6 до 10 лет и от 11 до 16.

Исследователи рассчитали индекс здоровья сердца, указывающий на риск сердечного приступа у детей в дальнейшей жизни.

Оказалось, что показатели здоровья сердечно-сосудистой системы начинают ухудшаться примерно в десятилетнем возрасте во всех группах, которые плохо едят и мало двигаются.

Обычно именно в этом возрасте начинаются первые проблемы, связанные с неправильным образом жизни (фастфуд, гиподинамия, возросшие нагрузки).

Физическая нагрузка и сбалансированный рацион помогают снизить риск ожирения, а заодно укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Важно обращать внимание на следующие симптомы у детей:
  • Ребенок быстро устает во время физической активности или даже в повседневной жизни.
  • Затрудненное дыхание или одышка, особенно во время игр или физической активности.
  • Жалобы на дискомфорт или боль в области груди.
  • Ненормально быстрое сердцебиение (тахикардия) или нерегулярный ритм сердца.
  • Посинение губ, пальцев рук и ног (цианоз) может указывать на недостаток кислорода в крови.
  • Отечность в области ног, лодыжек или живота.
  • Замедленный рост или недостаточный набор веса могут быть признаками сердечных заболеваний.
  • Повышенная предрасположенность к инфекциям может быть связана с сердечными проблемами.
  • Избыточная потливость, особенно во время сна или легкой физической активности.
  • Проблемы со сном, такие как частые пробуждения или беспокойный сон.
Читайте также: Уролог Смерницкий: нерегулярная половая жизнь отрицательно влияет на либидо

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
У 5-летних детей можно выявить риск болезней сердца
Дети разведенных родителей чаще страдают от ожирения – исследование
Ученые определили факторы, предсказывающие ожирение и кардиометаболический риск у детей
Теги : дети, сердечные заболевания