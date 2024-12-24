Как правильно провести новогоднюю ночь: советы специалиста
Новый год — время волшебства, радости и надежд. О том, как сделать эту ночь особенной, рассказала «МедикФоруму» психолог Яна Антипова.
Планируйте заранее.
— Подумайте о том, как вы хотите провести новогоднюю ночь. Будете ли вы отмечать праздник дома с близкими или отправитесь на вечеринку? Заранее составьте список дел, чтобы ничего не забыть, — отметила специалист.
Создайте атмосферу.
Украсьте свое пространство гирляндами, свечами и елочными игрушками. Музыка играет важную роль — составьте плейлист с любимыми новогодними мелодиями, чтобы создать праздничное настроение.
Подготовьте вкусные угощения.
Заранее приготовьте блюда, которые будут радовать вас и ваших гостей. Не забудьте о традиционных новогодних закусках и десертах. Можно попробовать что-то новое и оригинальное.
Заботьтесь о развлечениях.
Не забудьте о традициях.
Если у вас есть семейные традиции, связанные с празднованием Нового года, обязательно соблюдайте их. Например, совместное написание пожеланий на будущий год или обмен подарками.
Время для размышлений.
— Перед наступлением полуночи уделите немного времени, чтобы подумать о прошедшем году. Что удалось, а что можно улучшить? Запишите свои цели и мечты на следующий год — это поможет вам настроиться на позитивный лад, — советует психолог.
Встречайте Новый год с близкими.
Читайте также: «Шикарное средство»: инфекционист Жемчугов посоветовал принимать фейхоа с сахаром
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий