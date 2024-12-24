Как правильно провести новогоднюю ночь: советы специалиста

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Новый год — время волшебства, радости и надежд. О том, как сделать эту ночь особенной, рассказала «МедикФоруму» психолог Яна Антипова.  

Планируйте заранее.

 Подумайте о том, как вы хотите провести новогоднюю ночь. Будете ли вы отмечать праздник дома с близкими или отправитесь на вечеринку? Заранее составьте список дел, чтобы ничего не забыть, — отметила специалист.

Создайте атмосферу.

Украсьте свое пространство гирляндами, свечами и елочными игрушками. Музыка играет важную роль — составьте плейлист с любимыми новогодними мелодиями, чтобы создать праздничное настроение.

Подготовьте вкусные угощения.

Заранее приготовьте блюда, которые будут радовать вас и ваших гостей. Не забудьте о традиционных новогодних закусках и десертах. Можно попробовать что-то новое и оригинальное.

Заботьтесь о развлечениях.

Не забудьте о традициях.

Если у вас есть семейные традиции, связанные с празднованием Нового года, обязательно соблюдайте их. Например, совместное написание пожеланий на будущий год или обмен подарками.

Время для размышлений.

— Перед наступлением полуночи уделите немного времени, чтобы подумать о прошедшем году. Что удалось, а что можно улучшить? Запишите свои цели и мечты на следующий год — это поможет вам настроиться на позитивный лад, — советует психолог.

Встречайте Новый год с близкими.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

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Теги : Новый год, психология