Врачи: при отказе от алкоголя печень восстанавливается в течение нескольких недель

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мужчина

Отказ от алкоголя может оказать значительное влияние на здоровье и общее самочувствие. По словам медиков, печень, которая сильнее других органов может пострадать от вредной привычки, способна восстановиться.

Как говорится в исследовании, опубликованном в The Health, алкоголь оказывает нагрузку на печень, и отказ от него позволяет этому органу восстановиться. В течение нескольких недель печень начинает очищаться, и риск развития заболеваний, таких как цирроз или жировая болезнь печени, снижается.

Снижение веса

Алкоголь содержит много калорий, и его исключение из рациона может привести к снижению веса. Кроме того, отказ от алкоголя может улучшить обмен веществ и снизить тягу к нездоровой пище.

Улучшение сна

Алкоголь помогает заснуть, но он значительно ухудшает качество сна. После отказа от алкоголя многие отмечают улучшение сна, что способствует лучшему восстановлению и повышению энергии.

Повышение уровня энергии

Отказ от алкоголя может привести к повышению уровня энергии и улучшению общего самочувствия. Люди часто сообщают о большей ясности ума и улучшении концентрации.

Улучшение психоэмоционального состояния

Алкоголь может способствовать тревоге и депрессии. После отказа от него многие люди отмечают улучшение настроения и снижение уровня стресса.

Укрепление иммунной системы

Алкоголь ослабляет иммунную систему, что делает организм более уязвимым к инфекциям. Отказ от алкоголя может помочь укрепить иммунитет и улучшить общее здоровье.

Снижение риска заболеваний

Отказ от алкоголя снижает риск развития различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, рак и диабет.

Улучшение состояния кожи

Алкоголь может вызывать обезвоживание и ухудшение состояния кожи. После отказа от алкоголя кожа может стать более увлажненной и здоровой.

Мнение врача

— Алкоголь влияет на множество составляющих организма, медленно отравляя его. Чем больше и чаще человек пьет, тем заметнее будут изменения в случае отказа от спиртного. И сделать это никогда не поздно, — сообщила в своем блоге врач-эндокринолог Зухра Павлова.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
Медицина
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук
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Теги : Алкоголь, отказ от спиртного, печень