Диетолог Моньино: ложка кокосового масла натощак предотвратит запор

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живот

Ложка кокосового масла по утрам натощак поможет справиться с деликатной проблемой — запором. Об этом рассказала диетолог Сандра Моньино для Mirror.

Медик рекомендует внедрить в свою жизнь новую полезную привычку, особенно это касается людей старше 60 лет. Многие люди этого возраста и старше жалуются на запоры.

Моньино советует принимать утром натощак столовую ложку кокосового масла. Если вы пьете кофе, то можно добавить масло в напиток. Оно поможет пищеварению и придаст заряд бодрости.

Это масло универсально: его можно использовать для лица, тела, волос и даже зубов.

Подробнее о пользе кокосового масла:

Здоровье кожи. Кокосовое масло обладает увлажняющими свойствами и может использоваться как натуральный увлажнитель. Оно помогает улучшить состояние кожи, уменьшает сухость и способно помочь в лечении некоторых кожных заболеваний, таких как экзема.

Кокосовое масло помогает увлажнить и укрепить волосы, предотвращая их ломкость и сухость.

Содержит лауриновую кислоту, которая обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Это полезно в борьбе с инфекциями.

Регулярное употребление кокосового масла может поддерживать иммунную систему благодаря его антиоксидантным свойствам и способности бороться с патогенами.

Кокосовое масло содержит среднецепочечные триглицериды (MCT), которые быстро усваиваются организмом и используются в качестве источника энергии.

Несмотря на высокое содержание насыщенных жиров, некоторые исследования показывают, что кокосовое масло может повышать уровень HDL (хорошего) холестерина, что полезно для сердечно-сосудистого здоровья.

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