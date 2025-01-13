Врач Малышева предупредила, что змеиное вино может вызвать сильное кровотечение
Змеиное вино — алкогольный напиток, при производстве которого змею целиком погружают в рисовое или хлебное вино. Он распространен в некоторых странах Азии, особенно в Вьетнаме, Китае и Таиланде.
Врач и телеведущий Елена Малышева заявила, что его употребление опасно для здоровья и может вызвать тяжелые кровотечения.
В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале медик отметила, что этот алкогольный напиток сейчас популярен, но она советует его даже не пробовать.
— Не спешите ставить его на стол, потому что описаны случаи тяжелейшей коагулопатии от змеиного вина, а там яд, — сказала Малышева.
Коагулопатией называют нарушение работы свертывающей системы крови, возникшее на фоне воздействия каких-либо патологических факторов, то есть сильные кровотечения.
В качестве примера Малышева привела историю мужчины, который после употребления змеиного вина впал в кому.
Считается, что змеиное вино обладает различными лечебными свойствами. В народной медицине его иногда используют для:
- Укрепления иммунной системы
- Повышения либидо
- Улучшения общего состояния здоровья.
В некоторых культурах змеиное вино считается деликатесом и символом мужества. Оно часто подается на праздниках и особых мероприятиях. Существует множество споров о безопасности употребления змеиного вина. Важно помнить, что некоторые виды змей ядовиты, и неправильное приготовление может представлять опасность для здоровья.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Елена Малышева
Медицина
Телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук
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