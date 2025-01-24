Исследование: тренированные мышцы могут значительно продлить жизнь раковым больным
Развитые мышцы и хорошая физическая форма в целом могут продлить жизнь людям с онкологией. Результаты исследования опубликованы в BMJ Journals.
— В целом, у онкологических больных с высокой мышечной силой или уровнем ХПН (при разделении на высокий и низкий) риск смертности от всех причин был снижен на 31-46 процентов по сравнению с пациентами, имеющих низкий уровень физической подготовки, — говорится в публикации.
Вывод был сделан на основании анализа данных 47 тысяч пациентов с различными типами и стадиями рака. Высокий уровень физической подготовки и мышечной силы определяли по силе сжатия кисти.
Удивительно, но закономерность оказалась применима даже пациентов с прогрессирующим раком 3-4 стадии.
Эксперты подчеркивают: специально подобранные упражнения для повышения мышечной силы и кардиореспираторной выносливости у пациентов с раком могут повысить их шансы на выживание.
Кардиореспираторная выносливость (КРВ) — способность организма выдерживать продолжительную физическую нагрузку. Этот тип выносливости тесно связан с функционированием сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Тренированные мышцы приносят множество преимуществ как для физического, так и для психического здоровья:
- Они обеспечивают большую силу и выносливость, что позволяет выполнять повседневные задачи с меньшими усилиями и снижает риск травм.
- Ускорение метаболизма. Мышечная масса активно сжигает калории даже в состоянии покоя, что способствует поддержанию здорового веса и улучшению обмена веществ.
- Поддержка здоровья суставов. Сильные мышцы помогают стабилизировать суставы, уменьшая риск травм и заболеваний, таких как остеоартрит.
- Улучшение осанки. Тренированные мышцы, особенно мышцы спины и корпуса, способствуют правильной осанке, что может снизить риск болей в спине и других проблем.
- Повышение уровня энергии. Регулярные тренировки способствуют улучшению кровообращения и кислородоснабжения, что увеличивает уровень энергии и снижает усталость.
- Психологические преимущества. Физическая активность способствует выработке эндорфинов, что может улучшить настроение, снизить уровень стресса и повысить общее чувство благополучия.
- Улучшение сердечно-сосудистого здоровья. Силовые тренировки могут способствовать снижению артериального давления, улучшению уровня холестерина и общему укреплению сердечно-сосудистой системы.
- Поддержка иммунной системы. Регулярные физические нагрузки могут укрепить иммунную систему, помогая организму лучше справляться с инфекциями и заболеваниями.
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