Женщине ампутировали 16 пальцев после укуса клеща. Что говорят врачи?
Жительница ЮАР Катрин Эбботт-Кутзее пострадала от гангрены, развившейся у нее после укуса клеща. Ее история описана в Need To Know.
Однажды женщина проснулась со следом от укуса насекомого на руке. Она решила, что ее укусил комар.
Через пару дней Катрин упала в обморок, родные вызвали скорую. В больнице врачи взяли анализы и выяснили, что женщину укусил энцефалитный клещ.
Болезнь развивалась стремительно: у пациентки стали отказывать органы, развился некроз тканей. Она провела в больнице несколько месяцев.
Врачи смогли спасти Катрин, но цена была высока: из-за гангрены женщине ампутировали 16 пальцев на руках и ногах.
Катрин сделала себе протезы, однако потеря частей тела и болезнь в целом негативно сказалась на ее психике. Она рассталась с мужем и впала в депрессию. Из тяжелого состояния ее вывела встреча с бывшим одноклассником — у них начался роман.
По словам медиков, укус клеща может привести к различным заболеваниям, включая боррелиоз (болезнь Лайма) и клещевой энцефалит. Хотя гангрена не является прямым последствием укуса клеща, она может развиться в результате осложнений, связанных с инфекцией.
Симптомы гангрены:
- Изменение цвета кожи (потемнение или побледнение).
- Отек и болезненность в области укуса.
- Появление пузырей или гнойных выделений.
- Общая слабость, лихорадка и озноб.
Люди с ослабленной иммунной системой или хроническими заболеваниями (например, диабетом) более подвержены развитию гангрены после укуса клеща.
Профилактика:
- Избегайте укусов клещей, носите защитную одежду и используйте репелленты.
- Проверяйте себя и домашних животных после прогулок на природе.
- Если вас укусил клещ, обратитесь к врачу для консультации.
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